«Тампа» разгромно проиграла «Аризоне», Василевский пропустил 7 шайб

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Аризона Койотс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла на стадионе «Хила Ривер-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 7:3.

В составе победителей по дублю оформили Конор Карланд и Клейтон Келлер. Ещё по разу отличились Брэд Ричардсон, Карл Сёдеберг и Дерек Степан. За «Тампу» забили Энтони Чирелли, Ондржей Палат и Брейден Пойнт.

Защитник «Аризоны» Илья Любушкин провёл на площадке 19 минут и 18 секунд и завершил встречу с коэффициентом полезности «-1».

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров сделал результативную передачу. Защитник Михаил Сергачёв завершил матч с коэффиициентом полезности «-1». Голкипер Андрей Василевский пропустил 7 голов, совершил 34 сейва.

Для «Тампы» это поражение стало вторым после 11 побед кряду. «Аризона» в свою очередь одержала первую победу после двух поражений.