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«Тампа» разгромно проиграла «Аризоне», Василевский пропустил 7 шайб

«Тампа» разгромно проиграла «Аризоне», Василевский пропустил 7 шайб
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Аризона Койотс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла на стадионе «Хила Ривер-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 7:3.

В составе победителей по дублю оформили Конор Карланд и Клейтон Келлер. Ещё по разу отличились Брэд Ричардсон, Карл Сёдеберг и Дерек Степан. За «Тампу» забили Энтони Чирелли, Ондржей Палат и Брейден Пойнт.

Защитник «Аризоны» Илья Любушкин провёл на площадке 19 минут и 18 секунд и завершил встречу с коэффициентом полезности «-1».

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров сделал результативную передачу. Защитник Михаил Сергачёв завершил матч с коэффиициентом полезности «-1». Голкипер Андрей Василевский пропустил 7 голов, совершил 34 сейва.

Для «Тампы» это поражение стало вторым после 11 побед кряду. «Аризона» в свою очередь одержала первую победу после двух поражений.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 февраля 2020, воскресенье. 04:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
7 : 3
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Чирелли (Киллорн, Гонс) – 03:53' (5x5)   1:1 Гарланд (Любушкин, Экман-Ларссон) – 17:36' (5x5)   2:1 Келлер (Голигоски, Степан) – 18:46' (5x5)   3:1 Сёдерберг – 25:51' (5x4)   3:2 Палат (Гонс, Гурд) – 28:45' (5x5)   3:3 Пойнт (Стэмкос, Кучеров) – 30:11' (5x5)   4:3 Ричардсон (Холл) – 31:04' (5x5)   5:3 Келлер (Круз) – 51:51' (5x5)   6:3 Гарланд (Шмальц, Холл) – 54:28' (5x4)   7:3 Степан (Гарланд, Келлер) – 58:46' (5x5)
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