Кросби поздравил Овечкина с 700-й шайбой в НХЛ
Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» поздравил российского форварда «столичных» Александра Овечкина с 700-й шайбой, заброшенной в лиге.
Кросби адресовал поздравление Овечкину перед символическим вбрасыванием.
Фото доступно на странице журналиста Джона Шэннона в «Твиттере».
В матче с «Нью-Джерси Дэвилз» (2:3) российский форвард забросил 700-ю шайбу за карьеру в НХЛ.
Овечкин стал вторым по скорости достижения отметки в 700 голов в этой лиге, для этого ему понадобилось провести 1144 матча. Первый по этому показателю — легендарный Уэйн Гретцки, ему понадобилось только 886 матчей.
Рекорд НХЛ по количеству заброшенных шайб также принадлежит Гретцки: на его счету 894 гола.
Читайте также
- 23 февраля 2020
-
20:47
-
20:43
-
20:33
-
20:30
-
20:13
-
20:01
-
19:40
-
19:29
-
18:51
-
18:25
-
18:19
-
18:08
-
17:43
-
17:31
-
17:12
-
16:33
-
16:06
-
15:35
-
15:11
-
15:05
-
14:40
-
14:26
-
14:00
-
13:40
-
13:25
-
13:11
-
13:00
-
12:38
-
12:24
-
12:10
-
11:55
-
11:45
-
11:34
-
11:15
-
11:00
Партнерский контент