Кросби поздравил Овечкина с 700-й шайбой в НХЛ

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» поздравил российского форварда «столичных» Александра Овечкина с 700-й шайбой, заброшенной в лиге.



Кросби адресовал поздравление Овечкину перед символическим вбрасыванием.

Фото доступно на странице журналиста Джона Шэннона в «Твиттере».



В матче с «Нью-Джерси Дэвилз» (2:3) российский форвард забросил 700-ю шайбу за карьеру в НХЛ.



Овечкин стал вторым по скорости достижения отметки в 700 голов в этой лиге, для этого ему понадобилось провести 1144 матча. Первый по этому показателю — легендарный Уэйн Гретцки, ему понадобилось только 886 матчей.



Рекорд НХЛ по количеству заброшенных шайб также принадлежит Гретцки: на его счету 894 гола.