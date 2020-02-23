Малкин подрался с Диллоном и пропустил несколько ударов. Видео

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» на своём льду принимает «Питтсбург Пингвинз», произошла драка между хоккеистами. Российский нападающий Евгений Малкин решил выяснить отношения с канадским защитником Бренденом Диллоном.
Нападающий «Кэпиталз» Ник Дауд в меньшинстве свалил форварда «Пингвинз» Патрика Хёрнквиста. Малкин не остался в стороне. Он толкнул Дауда, после чего на россиянина налетел Диллон. Разнимать дерущихся хоккеистов пришлось судьям. Оба игрок получили по двойному штрафу (2+2) за грубость.
Видео доступно на странице «Вашингтон Кэпиталз» в «Твиттере».
Полное видео эпизода можно посмотреть по ссылке.
Накануне «Питтсбург Пингвинз» на домашней площадке проиграл «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги со счётом 2:5. А «Вашингтон» уступил «Нью-Джерси Дэвилз» — 2:3.
- 23 февраля 2020
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