Малкин подрался с Диллоном и пропустил несколько ударов. Видео

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» на своём льду принимает «Питтсбург Пингвинз», произошла драка между хоккеистами. Российский нападающий Евгений Малкин решил выяснить отношения с канадским защитником Бренденом Диллоном.



Нападающий «Кэпиталз» Ник Дауд в меньшинстве свалил форварда «Пингвинз» Патрика Хёрнквиста. Малкин не остался в стороне. Он толкнул Дауда, после чего на россиянина налетел Диллон. Разнимать дерущихся хоккеистов пришлось судьям. Оба игрок получили по двойному штрафу (2+2) за грубость.

Видео доступно на странице «Вашингтон Кэпиталз» в «Твиттере».

Полное видео эпизода можно посмотреть по ссылке.

Накануне «Питтсбург Пингвинз» на домашней площадке проиграл «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги со счётом 2:5. А «Вашингтон» уступил «Нью-Джерси Дэвилз» — 2:3.