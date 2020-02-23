Московское «Динамо» подняло стяг Юрзинова под своды домашней арены

Перед стартом игры регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком» (2:1 Б) под своды домашней арены московского «Динамо» был поднят тренерский стяг Владимира Юрзинова, тренера, который неоднократно приводил клуб к чемпионским титулам, а сборную страны — к олимпийским медалям.
Вместе с Владимиром Юрзиновым на лёд вышли его воспитанники, олимпийские чемпионы Дарюс Каспарайтис, Зинэтула Билялетдинов, Олег Знарок. В церемонии также приняли участие двукратный чемпион мира, президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов и генеральный менеджер московского «Динамо» Виктор Меркулов.
«Владимир Юрзинов — это не только Великий наставник. Это человек, который смотрит на хоккей широко и масштабно. По его инициативе московское «Динамо» начало строить целую систему по воспитанию молодых игроков. Идеи Владимира Владимировича были поддержаны на самом высоком уровне руководства страны. Владимир Юрзинов и сегодня продолжает делать российский и динамовский хоккей лучше", — приводит слова генерального директора московского «Динамо» Евгения Кровопускова сайт клуба.
Владимир Юрзинов входил в тренерский штаб сборной СССР/СНГ/России: (1974-1987, 1991-1992, 1994, 2002, 2003-2006). С 2015 года по настоящее время – главный консультант тренерского штаба сборной России.
Награды: медали «За трудовое отличие» (1964), «За трудовую доблесть» (1975); ордена Трудового Красного Знамени (1978), «Знак Почёта» (1981), Почёта (1998), «За заслуги перед Отечеством IV степени» (2011).
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