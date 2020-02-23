Малкин забил гол, протащив шайбу между ног у Карлсона

Российский форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз».



Малкин отличился на 49-й минуте после передачи Брайана Раста.

Видео гола Евгения Малкина доступно на странице NHL Gifs в «Твиттере».



Ранее в матче с «Вашингтон Кэпиталз» Малкин отметился результативной передачей. После его паса отличился Патрик Хёрнквист. Кроме того, российский форвард «Питтсбурга» поучаствовал в драке, за которую был наказан двойным малым штрафом.



Накануне «Питтсбург Пингвинз» на домашней площадке проиграл «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги со счётом 2:5. А «Вашингтон» уступил «Нью-Джерси Дэвилз» — 2:3.