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Малкин забил гол, протащив шайбу между ног у Карлсона

Малкин забил гол, протащив шайбу между ног у Карлсона
Хоккей / НХЛ 0

Российский форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз».

Малкин отличился на 49-й минуте после передачи Брайана Раста.

Видео гола Евгения Малкина доступно на странице NHL Gifs в «Твиттере».

Ранее в матче с «Вашингтон Кэпиталз» Малкин отметился результативной передачей. После его паса отличился Патрик Хёрнквист. Кроме того, российский форвард «Питтсбурга» поучаствовал в драке, за которую был наказан двойным малым штрафом.

Накануне «Питтсбург Пингвинз» на домашней площадке проиграл «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги со счётом 2:5. А «Вашингтон» уступил «Нью-Джерси Дэвилз» — 2:3.

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