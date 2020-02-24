Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

29 сейвов Варламова помогли «Айлендерс» обыграть «Сан-Хосе»

29 сейвов Варламова помогли «Айлендерс» обыграть «Сан-Хосе»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Встреча проходила в Нью-Йорке (США) на стадионе «Нассау Колизеум» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

Дублем в составе «Айлендерс» отличился американский нападающий Андерс Ли, ещё по одной шайбе забросили Девон Тэйвз и Джош Бейли. Автором единственной заброшенной шайбы «Шаркс» стал форвард Дилан Гэмбрелл.

31-летний российский голкипер Семён Варламов, защищавший ворота «Айлендерс» с первых минут, отразил 29 бросков из 30. В текущем сезоне он принял участие в 40 матчах, в 35 из которых в старте, и выиграл 19 из них, оформив 2 шат-аута и имея процент отражённых бросков равный 91,8%, в среднем пропуская 2,5 шайбы за игру.

«Нью-Йорк Айлендерс», набрав 76 очков в 61 матче, занимает 6-е место в Восточной конференции. «Сан-Хосе Шаркс» (56) – 13-е на Западе.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 февраля 2020, понедельник. 01:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 1
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Ли (Барзал, Эберле) – 06:49' (5x5)   1:1 Гэмбрелл (Шимек, Майер) – 10:36' (5x5)   2:1 Ли (Барзал, Тэйвз) – 21:10' (5x5)   3:1 Тэйвз (Нельсон) – 37:38' (5x5)   4:1 Бейли (Ли, Нельсон) – 57:41' (en)
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020