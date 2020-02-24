29 сейвов Варламова помогли «Айлендерс» обыграть «Сан-Хосе»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Встреча проходила в Нью-Йорке (США) на стадионе «Нассау Колизеум» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

Дублем в составе «Айлендерс» отличился американский нападающий Андерс Ли, ещё по одной шайбе забросили Девон Тэйвз и Джош Бейли. Автором единственной заброшенной шайбы «Шаркс» стал форвард Дилан Гэмбрелл.



31-летний российский голкипер Семён Варламов, защищавший ворота «Айлендерс» с первых минут, отразил 29 бросков из 30. В текущем сезоне он принял участие в 40 матчах, в 35 из которых в старте, и выиграл 19 из них, оформив 2 шат-аута и имея процент отражённых бросков равный 91,8%, в среднем пропуская 2,5 шайбы за игру.



«Нью-Йорк Айлендерс», набрав 76 очков в 61 матче, занимает 6-е место в Восточной конференции. «Сан-Хосе Шаркс» (56) – 13-е на Западе.