Барбашев забил 10-й гол в НХЛ

На стадионе «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле (Миннесота, США) проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Миннесотой Уайлд» и «Сент-Луис Блюз». На момент написания новости идёт третий период, счёт 4:1 в пользу «Сент-Луиса».

Четвёртую шайбу в ворота хозяев забросил Иван Барбашёв. «Сент-Луис» забил гол в большинстве, ассистировал Барбашёву Оскар Сундквист. Эта шайба стала для россиянина 10-й в текущем сезоне НХЛ и 36-й за всю заокеанскую карьеру. Также на его счету 15 голевых передач в этом сезоне.