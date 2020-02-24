Барбашев забил 10-й гол в НХЛ
На стадионе «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле (Миннесота, США) проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Миннесотой Уайлд» и «Сент-Луис Блюз». На момент написания новости идёт третий период, счёт 4:1 в пользу «Сент-Луиса».
Четвёртую шайбу в ворота хозяев забросил Иван Барбашёв. «Сент-Луис» забил гол в большинстве, ассистировал Барбашёву Оскар Сундквист. Эта шайба стала для россиянина 10-й в текущем сезоне НХЛ и 36-й за всю заокеанскую карьеру. Также на его счету 15 голевых передач в этом сезоне.
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