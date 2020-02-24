Буцаев: не скажу, что «Амур» не заслуживал победы

Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев поделился впечатлениями от выигранного гостевого матча с «Амуром» (3:2 ОТ).



«Прежде всего, хотел бы поздравить ребят с такой нужной победой. Сегодня был матч характеров, принципиальный для обоих соперников, драматичный для нас и для «Амура». Сегодня нам противостояла другая команда, нежели вчера. Не скажу, что она не заслуживала победы. Но мы сильнее были сегодня», — приводит слова Буцаева официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.



Гости открыли счёт на седьмой минуте, заброшенной шайбой отметился нападающий Зак Митчелл. Подопечным Александра Гулявцева удалось отыграться на 48-й минуте, удачный бросок в актив записал защитник Михал Йордан. Вскоре «Амур» вышел вперёд усилиями форварда Кирилла Рассказова. Вскоре счёт вновь стал равным, гол забил защитник Евгений Рясенский. Встреча перешла в овертайм, где назначенный буллит в ворота хозяев реализовал Мэтт Уайт.