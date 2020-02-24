Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Буцаев: не скажу, что «Амур» не заслуживал победы

Буцаев: не скажу, что «Амур» не заслуживал победы
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев поделился впечатлениями от выигранного гостевого матча с «Амуром» (3:2 ОТ).

«Прежде всего, хотел бы поздравить ребят с такой нужной победой. Сегодня был матч характеров, принципиальный для обоих соперников, драматичный для нас и для «Амура». Сегодня нам противостояла другая команда, нежели вчера. Не скажу, что она не заслуживала победы. Но мы сильнее были сегодня», — приводит слова Буцаева официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

Гости открыли счёт на седьмой минуте, заброшенной шайбой отметился нападающий Зак Митчелл. Подопечным Александра Гулявцева удалось отыграться на 48-й минуте, удачный бросок в актив записал защитник Михал Йордан. Вскоре «Амур» вышел вперёд усилиями форварда Кирилла Рассказова. Вскоре счёт вновь стал равным, гол забил защитник Евгений Рясенский. Встреча перешла в овертайм, где назначенный буллит в ворота хозяев реализовал Мэтт Уайт.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020