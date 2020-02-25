Дэвидсон — о Крайдере: если бы контракт был неразумным, двигались бы в другом направлении

Президент по хоккейным операциям «Нью-Йорк Рейнджерс» Джон Дэвидсон объяснил заключение семилетнего контракта с нападающим Крисом Крайдером.
«Если сложить все плюсы и минусы, то плюсов будет значительно больше. Нас впечатляют перспективы Криса. Он хорошо взаимодействует с Микой (Зибанеджадом. — Прим. „Чемпионата“). У него великолепная скорость, мощь. Он почти никогда не травмируется. Тут очень много плюсов.
Он тренируется летом. Не хочу сказать, что он уникален, но он всегда в потрясающей форме. Замечательный спортсмен. У нас много молодёжи, а будет ещё больше. При таких обстоятельствах нам нужны люди, которые готовы вести за собой. Чтобы сейчас преуспеть в лиге, мало просто явиться в тренировочный лагерь, а потом работать всю зиму. Сейчас надо вкалывать 11 месяцев в году, и у Криса это здорово получается
Обменяли бы мы его, если бы он не согласился на контракта? Всё должно устраивать всех. Если мы сочли бы это соглашение неразумным, то двигались бы в другом направлении», — цитирует Дэвидсона пресс-служба НХЛ.
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