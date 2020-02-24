Президент «Рейнджерс» — о новом контракте с Крайдером: мы сделали это вместе

Президент по хоккейным операциям «Нью-Йорк Рейнджерс» Джон Дэвидсон прокомментировал заключение семилетнего контракта с нападающим Крисом Крайдером.

«Все стороны усердно работали над заключением контракта: генеральный менеджер клуба Джефф Гортон, агент Мэтт Китор, сам Крайдер да и все мы. В течение последних дней шёл серьёзный диалог, и теперь обе стороны очень довольны сделкой, которую мы заключили, и сделали это вместе. Чуть позже мы приведём больше подробностей», — приводит слова Дэвидсона пресс-служба НХЛ.

По новому контракту годовой оклад Крайдера будет составлять $ 6,5 млн. В нынешнем сезоне 28-летний форвард сыграл за «Рейнджерс» в 60 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Он забросил 24 шайбы и отдал 21 результативную передачу при показателе полезности «+12».