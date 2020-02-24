Президент «Рейнджерс» — о новом контракте с Крайдером: мы сделали это вместе

Президент по хоккейным операциям «Нью-Йорк Рейнджерс» Джон Дэвидсон прокомментировал заключение семилетнего контракта с нападающим Крисом Крайдером.
«Все стороны усердно работали над заключением контракта: генеральный менеджер клуба Джефф Гортон, агент Мэтт Китор, сам Крайдер да и все мы. В течение последних дней шёл серьёзный диалог, и теперь обе стороны очень довольны сделкой, которую мы заключили, и сделали это вместе. Чуть позже мы приведём больше подробностей», — приводит слова Дэвидсона пресс-служба НХЛ.
По новому контракту годовой оклад Крайдера будет составлять $ 6,5 млн. В нынешнем сезоне 28-летний форвард сыграл за «Рейнджерс» в 60 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Он забросил 24 шайбы и отдал 21 результативную передачу при показателе полезности «+12».
- 24 февраля 2020
-
20:52
-
20:49
-
20:33
-
20:32
-
20:16
-
20:08
-
20:06
-
19:59
-
19:32
-
19:21
-
19:16
-
19:12
-
18:45
-
18:34
-
18:07
-
17:47
-
17:41
-
17:19
-
17:01
-
16:51
-
16:38
-
16:19
-
16:16
-
16:07
-
15:50
-
15:30
-
15:00
-
14:58
-
14:55
-
14:37
-
14:21
-
13:58
-
13:45
-
13:38
-
13:10