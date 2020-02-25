Пиганович: надеюсь, забил свой не последний гол

Защитник новосибирской «Сибири» Олег Пиганович прокомментировал домашнюю победу команды над магнитогорским «Металлургом» (4:1).
«Хороший матч, хорошие скорости. «Сибирь» сегодня классно двигалась. Я давно не забивал? Да, даже забыл, когда это было. Но затем вспомнил. Хороший пас мне отдали, и я надеюсь, что это моя не последняя шайба. Психологическое состояние в концовке регулярного чемпионата? Победа над «Магниткой» придала уверенности, тем более что предыдущий матч мы проиграли. Времени до плей-офф осталось мало, чтобы искать какие-то варианты.
Мы выходим работать на каждый матч, стараемся совершать поменьше ошибок. «Автомобилист», с которым мы будем играть в первом раунде плей-офф, сам играет и даёт играть сопернику? Со всеми командами надо навязывать свою игру и конкретно готовиться под оппонента, разбирать в деталях. Нельзя загадывать на всю серию. В плей-офф всё начинается заново, нужно выходить и биться», — сказал Пиганович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Замятиным.
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
- 25 февраля 2020
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