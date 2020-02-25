Ковальчук и Овечкин обнялись на тренировке «Вашингтона»

Нападающие «Вашингтон Кэпиталз» Илья Ковальчук и Александр Овечкин обнялись на тренировке. Ковальчук проводит дебютную тренировку в составе «столичных» после обмена из «Монреаль Канадиенс».
Посмотреть видео можно на странице «Вашингтона» в «Твиттере».
Ранее стало известно, что Ковальчук будет выступать за новый клуб под 17-м номером. Ковальчук стал пятым россиянином в составе «Кэпиталз». Сейчас за столичную команду выступают Александр Овечкин, Дмитрий Орлов, Илья Самсонов и Евгений Кузнецов.
«Вашингтон» стал для Ильи уже третьей командой в текущем сезоне. Сначала нападающий играл за «Лос-Анджелес Кингз», с которым разорвал контракт, а затем за «Монреаль». В составе «Канадиенс» в текущем сезоне 36-летний игрок набрал 13 (6+7) очков. Всего в НХЛ Ковальчук провёл 919 матчей и набрал 872 очка.
- 25 февраля 2020
-
20:08
-
20:01
-
19:53
-
19:46
-
19:08
-
19:05
-
19:01
-
18:58
-
18:55
-
18:48
-
18:46
-
18:39
-
18:30
-
18:24
-
18:02
-
17:56
-
17:47
-
17:21
-
17:03
-
16:34
-
16:10
-
15:35
-
15:19
-
15:09
-
14:55
-
14:20
-
14:05
-
13:39
-
13:15
-
13:01
-
12:30
-
12:25
-
12:08
-
11:51
-
11:25