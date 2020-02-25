Ковальчук и Овечкин обнялись на тренировке «Вашингтона»

Нападающие «Вашингтон Кэпиталз» Илья Ковальчук и Александр Овечкин обнялись на тренировке. Ковальчук проводит дебютную тренировку в составе «столичных» после обмена из «Монреаль Канадиенс».

Посмотреть видео можно на странице «Вашингтона» в «Твиттере».



Ранее стало известно, что Ковальчук будет выступать за новый клуб под 17-м номером. Ковальчук стал пятым россиянином в составе «Кэпиталз». Сейчас за столичную команду выступают Александр Овечкин, Дмитрий Орлов, Илья Самсонов и Евгений Кузнецов.



«Вашингтон» стал для Ильи уже третьей командой в текущем сезоне. Сначала нападающий играл за «Лос-Анджелес Кингз», с которым разорвал контракт, а затем за «Монреаль». В составе «Канадиенс» в текущем сезоне 36-летний игрок набрал 13 (6+7) очков. Всего в НХЛ Ковальчук провёл 919 матчей и набрал 872 очка.