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«Витязь» потерпел пятое поражение подряд, уступив «Спартаку»

«Витязь» потерпел пятое поражение подряд, уступив «Спартаку»
Хоккей / КХЛ 0

Подольский «Витязь» на домашней площадке проиграл московскому «Спартаку» со счётом 2:4 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Подопечные Михаила Кравеца потерпели пятое поражение подряд.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020

Команда хозяев вышла вперёд на шестой минуте, отличился нападающий Святослав Гребенщиков. Вскоре «Спартак» ответил голом, автором которого стал форвард Антон Злобин. До конца первого периода соперника обменялись заброшенными шайбами в исполнении защитника Максима Гончарова и оформившего дубль Гребенщикова. На старте третьего периода Каспарс Даугавиньш сделал дубль, на что ему понадобилось только 20 секунд. Больше голов забито не было.

КХЛ - регулярный чемпионат
25 февраля 2020, вторник. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
2 : 4
Спартак
Москва
1:0 Гребенщиков (Артюхин, Воронков) – 05:28' (5x5)   1:1 Злобин (Хохлачёв) – 11:10' (5x5)   2:1 Гребенщиков (Паутов, Няттинен) – 13:23' (5x5)   2:2 Гончаров (Никишин, Никонцев) – 17:42' (5x5)   2:3 Даугавиньш (Херсли, Фёдоров) – 40:54' (5x5)   2:4 Даугавиньш (Херсли, Кулик) – 41:14' (5x5)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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