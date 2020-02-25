«Витязь» потерпел пятое поражение подряд, уступив «Спартаку»

Подольский «Витязь» на домашней площадке проиграл московскому «Спартаку» со счётом 2:4 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Подопечные Михаила Кравеца потерпели пятое поражение подряд.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020



Команда хозяев вышла вперёд на шестой минуте, отличился нападающий Святослав Гребенщиков. Вскоре «Спартак» ответил голом, автором которого стал форвард Антон Злобин. До конца первого периода соперника обменялись заброшенными шайбами в исполнении защитника Максима Гончарова и оформившего дубль Гребенщикова. На старте третьего периода Каспарс Даугавиньш сделал дубль, на что ему понадобилось только 20 секунд. Больше голов забито не было.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.