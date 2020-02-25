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«Авангард» уступил «Автомобилисту» и остался на третьей строчке Востока

«Авангард» уступил «Автомобилисту» и остался на третьей строчке Востока
Хоккей / КХЛ 0

Хоккейный клуб «Авангард» на арене в Балашихе проиграл екатеринбургскому «Автомобилисту» со счётом 2:4 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Ястребы» потерпели четвёртое поражение подряд и остались на третьей строчке в Восточной конференции.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020

Подопечные Боба Хартли открыли счёт уже на первой минуте, гол забил нападающий «Авангарда» Тейлор Бек. Почти сразу «Автомобилист» ответил шайбой защитника Алексея Василевского. В первой половине второго периода соперники обменялись голами, авторами которых стали форварды Дэн Секстон и Сергей Шумаков. На 36-й минуте «Автомобилист» вышел вперёд, шайбу забросил нападающий Питер Холланд. Точку в концовке поставил Василевский, сделавший дубль.

КХЛ - регулярный чемпионат
25 февраля 2020, вторник. 19:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 4
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Бек (Франсон, Бобков) – 00:58' (5x5)   1:1 Василевский (Доус, Мэйсек) – 01:55' (5x5)   1:2 Секстон – 27:56' (5x5)   2:2 Шумаков (Франсон, Семёнов) – 28:36' (5x5)   2:3 Холланд (Доус, Секстон) – 35:55' (5x4)   2:4 Василевский – 59:51' (en)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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