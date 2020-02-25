«Авангард» уступил «Автомобилисту» и остался на третьей строчке Востока

Хоккейный клуб «Авангард» на арене в Балашихе проиграл екатеринбургскому «Автомобилисту» со счётом 2:4 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Ястребы» потерпели четвёртое поражение подряд и остались на третьей строчке в Восточной конференции.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020
Подопечные Боба Хартли открыли счёт уже на первой минуте, гол забил нападающий «Авангарда» Тейлор Бек. Почти сразу «Автомобилист» ответил шайбой защитника Алексея Василевского. В первой половине второго периода соперники обменялись голами, авторами которых стали форварды Дэн Секстон и Сергей Шумаков. На 36-й минуте «Автомобилист» вышел вперёд, шайбу забросил нападающий Питер Холланд. Точку в концовке поставил Василевский, сделавший дубль.
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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