Московское «Динамо» одолело «Трактор» в овертайме

Московское «Динамо» на домашней площадке победило челябинский «Трактор» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 3:2 ОТ.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020



Команде гостей удалось открыть счёт на десятой минуте, отличился защитник Ник Бэйлен. «Динамо» удалось восстановить равновесие на табло на 25-й минуте, точный бросок в свой актив записал нападающий Даниил Тарасов. В середине второго периода подопечные Владимира Крикунова вышли вперёд, гол забил форвард Теэму Пулккинен. В концовке основного времени челябинский клуб отыгрался усилиями нападающего Андрея Попова. Встреча перешла в овертайм, где победу московской команде принёс нападающий Владимир Брюквин.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.