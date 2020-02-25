Московское «Динамо» одолело «Трактор» в овертайме

Московское «Динамо» на домашней площадке победило челябинский «Трактор» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 3:2 ОТ.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020
Команде гостей удалось открыть счёт на десятой минуте, отличился защитник Ник Бэйлен. «Динамо» удалось восстановить равновесие на табло на 25-й минуте, точный бросок в свой актив записал нападающий Даниил Тарасов. В середине второго периода подопечные Владимира Крикунова вышли вперёд, гол забил форвард Теэму Пулккинен. В концовке основного времени челябинский клуб отыгрался усилиями нападающего Андрея Попова. Встреча перешла в овертайм, где победу московской команде принёс нападающий Владимир Брюквин.
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
- 25 февраля 2020
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