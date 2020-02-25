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Московское «Динамо» одолело «Трактор» в овертайме

Московское «Динамо» одолело «Трактор» в овертайме
Хоккей / КХЛ 0

Московское «Динамо» на домашней площадке победило челябинский «Трактор» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 3:2 ОТ.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020

Команде гостей удалось открыть счёт на десятой минуте, отличился защитник Ник Бэйлен. «Динамо» удалось восстановить равновесие на табло на 25-й минуте, точный бросок в свой актив записал нападающий Даниил Тарасов. В середине второго периода подопечные Владимира Крикунова вышли вперёд, гол забил форвард Теэму Пулккинен. В концовке основного времени челябинский клуб отыгрался усилиями нападающего Андрея Попова. Встреча перешла в овертайм, где победу московской команде принёс нападающий Владимир Брюквин.

КХЛ - регулярный чемпионат
25 февраля 2020, вторник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 2
ОТ
Трактор
Челябинск
0:1 Бэйлен (Исаев, Гика) – 09:58' (5x4)   1:1 Тарасов (Чайковски) – 24:01' (5x5)   2:1 Пулккинен (Чайковски, Тарасов) – 32:20' (5x4)   2:2 Попов (Исаев) – 58:42' (5x4)   3:2 Брюквин (Зайцев, Игумнов) – 63:54' (4x3)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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