Юрзинов-мл.: интересно посмотреть, как молодые игроки «Трактора» держат уровень КХЛ

Главный тренер «Трактора» Владимир Юрзинов-младший подвёл итоги проигранного гостевого матча с московским «Динамо» (2:3 ОТ).



«Хорошая обоюдоострая игра. Были моменты у двух команд с переменным преимуществом. Соперник дважды реализовал большинство, мы сумели сравнять счёт в конце. В овертайме сопернику удалось добиться победы.



Я хочу ещё сказать, что в последних матчах мы ввели целую группу молодых игроков из «Челмета». И тренеры, и руководство смотрят ребят, которые в следующем сезоне могли бы играть за «Трактор». Даже интересно посмотреть, насколько молодые игроки держат уровень КХЛ. Поэтому для нас последние матчи тоже интересны», — передаёт слова Юрзинова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.