Крикунов — об отсутствии звена Шипачёва: велел игрокам «Динамо» показывать, что они могут

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов подвёл итоги матча с «Трактором» (3:2 ОТ).
«Мы дали отдохнуть наше первому звену и без них сказали других ребятам: «Вот ваше игровое время, показывайте, что вы можете». Ну и звено Полыгалова забросило две шайбы, а в овертайме уже «зелёные» использовали большинство (звено Ивана Игумнова. – Прим. «Чемпионата»). Опять нас подвели эти удаления. Полыгалов удалился практически на последней минуте, остались в меньшинстве и пропустили гол. А так, я скажу, что ребята настроились и боролись. Многие давно не выходили на лёд, но ничего получилось. По крайней мере у нас есть резерв на плей-офф, что бы проводить там ротацию. Слава богу, вратари у нас пришли в норму. Оба в порядке. Всё нормально.
Я не скажу, что удаления в конце матча — это дисциплина. Скорее, перехлёст желания, хотят побыстрее отобрать шайбу. Сегодня нарушение было, там чуть-чуть Полыгалов его подцепил. Не было никакой необходимости это делать, потому что игрок начал двигаться от ворот.
«Динамо» не выбирает соперника по плей-офф. Надо играть — будем играть. Я повезу основной состав туда», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 25 февраля 2020
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