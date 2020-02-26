Коннор забросил шайбу в ворота «Вашингтона» после грубой ошибки Ковальчука. Видео

В Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Виннипег Джетс».

На момент написания новости начался овертайм. При счете 3:1 в пользу «Вашингтона» Российский нападающий Илья Ковальчук, который проводит свой дебютный матч за столичный клуб, совершил грубую ошибку, позволив отличиться Кайлу Коннору.

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

«Вашингтон» стал для Ильи уже третьей командой в текущем сезоне. Сначала нападающий играл за «Лос-Анджелес Кингз», с которым разорвал контракт, а затем за «Монреаль». В составе «Канадиенс» в текущем сезоне 36-летний игрок набрал 13 (6+7) очков. Всего в НХЛ Ковальчук провёл 919 матчей и набрал 872 очка.