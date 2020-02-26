Гол и передача Гусева помогли «Нью-Джерси» обыграть «Детройт»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Детройт Ред Уингз» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:1.

В составе победителей забивали Джоуи Андерсон, Йеспер Братт, Кайл Палмьери и ещё одну шайбу забросил российский форвард Никита Гусев. Также россиянин отметился результативной передачей.

Единственный гол за «Детройт» забил Валттери Фильппула.

«Детройт» потерпел третье поражение кряду. «Нью-Джерси» в свою очередь одержал третью победу подряд. В следующем матче «Детройт Ред Уингз» сыграет с «Миннесотой Уайлд», а «Нью-Джерси Дэвилз» встретится с «Сан-Хосе Шаркс». Обе игры пройдут 28 февраля.