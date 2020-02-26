Гол и передача Гусева помогли «Нью-Джерси» обыграть «Детройт»
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Детройт Ред Уингз» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:1.
В составе победителей забивали Джоуи Андерсон, Йеспер Братт, Кайл Палмьери и ещё одну шайбу забросил российский форвард Никита Гусев. Также россиянин отметился результативной передачей.
Единственный гол за «Детройт» забил Валттери Фильппула.
«Детройт» потерпел третье поражение кряду. «Нью-Джерси» в свою очередь одержал третью победу подряд. В следующем матче «Детройт Ред Уингз» сыграет с «Миннесотой Уайлд», а «Нью-Джерси Дэвилз» встретится с «Сан-Хосе Шаркс». Обе игры пройдут 28 февраля.
НХЛ - регулярный чемпионат
26 февраля 2020, среда. 03:30 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
1 : 4
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Андерсон (Вуд, Мермис) – 01:15' (5x5) 0:2 Братт (Заха, Гусев) – 26:04' (5x4) 0:3 Палмьери (Хьюз, Сиверсон) – 28:51' (5x4) 1:3 Фильппула (Бертуцци, Ларкин) – 49:40' (5x4) 1:4 Гусев (Заха, Мюллер) – 53:39' (5x4)
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