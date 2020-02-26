Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Сибирь» — «Динамо Р». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
15:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Вашингтон» подарил Овечкину часы с цифрой 700, раскрашенные в цвета российского флага

«Вашингтон» подарил Овечкину часы с цифрой 700, раскрашенные в цвета российского флага
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Виннипег Джетс». Встреча прошла на стадионе «Кэпитал-Уан Арена» и завершилась победой хозяев в серии буллитов со счётом 4:3.

Перед матчем российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина поздравили с 700-м голом в НХЛ. Капитану «столичной» команды подарили часы, разработанные специально к его 700-й шайбе и раскрашенные в цвета российского флага.

Фото можно посмотреть в официальном «твиттере» «Вашингтона».

В матче с «Виннипегом» Овечкин забил гол и реализовал послематчевый буллит. В нынешнем сезоне НХЛ Овечкин провёл 62 матча, забив 44 гола и сделав 17 результативных передач.

Всего за карьеру в НХЛ россиянин записал в свой актив 1272 (702+570) очка, которые он набрал в 1145 играх.

Трогательное видео «Вашингтона» с церемонии поздравления Овечкина с 700-м голом в НХЛ
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020