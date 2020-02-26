Гулявцев — о хет-трике Вячеслава Ушенина: его поздравил судья-информатор

Главный тренер хабаровского «Амура» Александр Гулявцев подвёл итоги встречи с «Барысом» (5:0).
«Говорили, что сегодняшний матч нам нужно сыграть для болельщиков. У ребят настроение после упущенного шанса на плей-офф не очень, конечно. Не скажу, что сегодняшняя игра была от ножа, много технического брака и ошибок. Результат же для почти полных трибун в Хабаровске считаю положительным, оставили в последнем матче хорошее впечатление. Хочу поблагодарить команду за сезон. У нас были тяжёлые времена и в плане кадров, и в плане игры, но ребята боролись за плей-офф до последнего матча.
Поздравил ли Вячеслава Ушенина отдельно с хет-триком? Ну, его судья-информатор поздравил. Когда игрок забрасывает три шайбы — это событие. Он молодчик», — цитирует Гулявцева официальный сайт КХЛ.
- 26 февраля 2020
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