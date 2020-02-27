Билялетдинов – о нестабильности «Салавата»: видимо, у них свой стиль, и он им нравится

Бывший главный тренер сборной России Зинэтула Билялетдинов прокомментировал предстоящие матчи плей-офф Кубка Гагарина в Восточной конференции.



«Сомневаюсь, что мы увидим много сенсаций. Хотя в Восточной конференции всё-таки будут серьёзные противостояния – «Авангарда» с Уфой и «Магнитки» с «Барысом». Это хорошие команды, и они сразу попадают друг на друга. Думаю, будет интересно посмотреть, кто как сыграет. Также выделю «Сибирь», которая показывает характер весь сезон. Команда абсолютно не случайно заняла пятое место. Они играют с максимальной отдачей, желанием. «Автомобилисту» совершенно точно просто не будет. Сама команда из Екатеринбурга провела сезон тоже неплохо.



Если «Металлург» весь сезон лихорадило, смогут ли уральцы преподнести сенсацию и на опыте вынести «Барыс»? Не хочу обсуждать, что у них происходило в ходе сезона – думаю, они сами разберутся в своей работе. Не имеет ни малейшего значения, какое место ты занял в регулярке.

Кроме того не думаю, что у «Ак Барса» будут проблемы из-за большого числа молодых хоккеистов. Они уже весь сезон хорошо играют. Команда им поможет приобрести уверенность. Или вернуть её в критический момент. Тем более в «Ак Барсе» достаточно опытных ребят, которые поддержат и помогут.

Нижнекамцы здорово начали сезон, хорошо играли. Затем последовал определённый спад, но приятно, что справились с проблемами, вылезли из ямы и забрались в плей-офф. Думаю, Татарстану должно быть приятно, что две команды показывают достойный, стабильный результат.

«Салават Юлаев» от сезона к сезону стабилен в своей непредсказуемости? Видимо, у них есть свой стиль, он им нравится, и они его сохраняют. А дальше видно будет», — приводит слова Билялетдинова «Новый Век».