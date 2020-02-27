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«Трактор» обыграл «Металлург», покинув последнее место на Востоке

«Трактор» обыграл «Металлург», покинув последнее место на Востоке
Хоккей / КХЛ 0

Челябинский «Трактор» в заключительном матче Континентальной хоккейной лиги принимал магнитогорский «Металлург». Встреча прошла стадионе «Арена-Трактор» имени Валерия Белоусова и завершилась победой хозяев со счётом 2:1 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В первом периоде у хозяев отличился Егор Фатеев. Балл за результативную передачу на свой счёт записал Александр Тридчиков. Во второй двадцатиминутке Виталий Меньшиков удвоил преимущество «Трактора». В третьем периоде Брэндон Козун смог сократить отставание «Металлурга». Ему ассистировали Никита Рожков и Максим Матушкин.

Эта победа позволила челябинцам уйти с последнего места в Восточной конференции. Последним в таблице стал «Адмирал». У команд равное количество очков (56), но «Трактор» одержал больше побед в основное время.

КХЛ - регулярный чемпионат
27 февраля 2020, четверг. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
2 : 1
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Фатеев (Тридчиков) – 14:21' (5x5)   2:0 Меньшиков – 29:52' (5x5)   2:1 Козун (Рожков, Матушкин) – 52:30' (5x5)
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