«Трактор» обыграл «Металлург», покинув последнее место на Востоке

Челябинский «Трактор» в заключительном матче Континентальной хоккейной лиги принимал магнитогорский «Металлург». Встреча прошла стадионе «Арена-Трактор» имени Валерия Белоусова и завершилась победой хозяев со счётом 2:1 в матче регулярного чемпионата КХЛ.
В первом периоде у хозяев отличился Егор Фатеев. Балл за результативную передачу на свой счёт записал Александр Тридчиков. Во второй двадцатиминутке Виталий Меньшиков удвоил преимущество «Трактора». В третьем периоде Брэндон Козун смог сократить отставание «Металлурга». Ему ассистировали Никита Рожков и Максим Матушкин.
Эта победа позволила челябинцам уйти с последнего места в Восточной конференции. Последним в таблице стал «Адмирал». У команд равное количество очков (56), но «Трактор» одержал больше побед в основное время.
- 27 февраля 2020
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