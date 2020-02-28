Подколзин: к борьбе с Артюхиным готов, отрицательный результат — тоже результат

Нападающий СКА Василий Подколзин поделился ожиданиями от серии первого раунда плей-офф КХЛ с «Витязем».

«Будет интересно впервые сыграть в плей-офф. Весь сезон проходим ради этого. Для меня особенный момент, что мы попали на «Витязь». Есть что вспомнить. Вчера следил за матчами, было интересно узнать, на кого попадём. Жду жёсткого противостояния. Все будут играть на оборону, чтобы не пропустить голы. Особенно в первых матчах. Потом уже более раскрепощённая игра пойдёт.

«Витязь» — сильная команда. Знаем тренера Михаила Кравеца — в прошлом году он работал в «СКА-Неве». Знаем многих ребят. Они умеют забивать голы, умеют обороняться. У них были проблемы в середине сезона, но в плей-офф всё начнётся с самого начала. Неважно, с какого ты места вышел. Совсем другой хоккей.

Наше звено и всю команду готовят к жёсткой борьбе. Мы привыкли к такому. Знаем, какие матчи в плей-офф. Много столкновений, много силовой борьбы. Надо быть готовыми к этому. К борьбе с Артюхиным я готов! Отрицательный результат — тоже результат», — передаёт слова Подколзина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.