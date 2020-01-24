СКА уже не такой «плохой», как раньше. В Питере забыли про звёзд и наигрывают молодёжь

К питерскому СКА со стороны хоккейных болельщиков России давно особое отношение. В Северной столице свою команду, понятное дело, обожают, а вот в Москве и провинции «армейцев» в лучшем случае считают принципиальным соперником, которого особенно приятно обыграть, а в худшем – откровенно ненавидят. Мало кого СКА оставляет равнодушным, и это нормально для клуба-олигарха.

С тех пор как «армейцы» попали под крыло «Газпрома» (это случилось практически в одно время с образованием КХЛ), СКА прошёл несколько ступеней народной «любви». В первые годы новой лиги над командой посмеивались за регулярные вылеты в плей-офф на ранних стадиях от гораздо более бедных клубов. Но СКА прогрессировал, проводил работу над ошибками, звёздных ветеранов в составе сменил приток лучших игроков в самом расцвете сил, и вот уже насмешки сменились раздражением – так шиковать на трансферном рынке, как СКА, практически никто не мог себе позволить.

Затем «армейцы» вышли на новый уровень: у них появилась тесная связь со сборной России, СКА стал базовым клубом национальной команды, а в руководстве питерцев появились люди, которые одновременно рулили всем нашим хоккеем. СКА стал вести себя слишком нагло – забирал лучших хоккеистов из других клубов «в интересах сборной», плодил в лиге свои фарм-клубы и убивал интригу внутри КХЛ. Теперь питерцы многих откровенно бесили, но управы не было никакой. Во-первых, СКА просто некому было урезонить, а во-вторых, перед нашей страной стояла глобальная цель – победа на Олимпиаде в Пхёнчхане, и ради неё всем предлагалось просто потерпеть.

К счастью, олимпийское золото было выиграно, и после этого СКА изменился. В прошлом сезоне ещё по инерции сохранялось соответствующее отношение к питерцам, но сейчас уже всем ясно, что «армейцы» стали совсем другие. Больше никто не переживает, что «Питер всё купил», в СКА не работает лучший тренер КХЛ, там нет звёзд, а обыграть их может каждый в честной борьбе.



СКА не перестал быть «плохим», замашки клуба-олигарха, который равнее всех остальных, ещё остались. Чего стоит только история с возмутительным ограблением «Витязя» в двух действиях, подтверждающая, что КХЛ всё-таки ещё очень далеко до эталонного уровня.

СКА ограбил «Витязь», но не получил никакой выгоды. Питер в своём репертуаре «Локомотив» собрался доигрывать сезон без тренера, а в «Авангарде» забыли про молодёжь – в итогах недели КХЛ.

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Но всё же в нынешнем СКА даже распоследний хейтер питерцев обязан увидеть хорошее. Во-первых, там по-прежнему делают крутой хоккейный продукт. Маркетинг, соцсети, атмосфера на стадионе, организация матчей – всё это осталось на былом высоком уровне даже после того, как СКА вроде бы стал попроще. На самом деле в Санкт-Петербурге проделали огромную работу для того, чтобы люди в городе заболели хоккеем, и теперь спортивная Северная столица – это не только футбольный «Зенит».



А во-вторых, СКА перестал быть просто богатым клубом КХЛ, собирающим вершки, и занялся укреплением фундамента. Сейчас в Санкт-Петербурге – целая система подготовки кадров, начиная с «Хоккейного города», продолжая командами в ВХЛ и МХЛ, и заканчивая клубом в КХЛ. Как-то внезапно СКА стал ассоциироваться не со звёздами первой величины, а с талантливой молодёжью, которую не просто держат в системе про запас, а дают играть здесь и сейчас. И за это питерцам большой респект.

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В Санкт-Петербурге создали, пожалуй, лучшие условия для молодых ребят, сформировали скаутскую службу и стали собирать перспективных игроков со всей страны. Собственных воспитанников в СКА и аффилированных клубах не так много, но в этом и заключается смысл работы хоккейных академий – искать таланты не только у себя под носом. По такому же принципу работают в Ярославле, Казани, а теперь и в Омске.



Это наш российский современный путь подготовки резерва. Конечно, в идеальной ситуации было бы честнее проводить нормальный драфт, как в НХЛ, чтобы все клубы имели возможность выбрать себе проспектов и развивать их. Но пока в России это утопия. Далеко не каждый клуб может позволить себе предложить молодым ребятам инфраструктуру высокого уровня, квалифицированных тренеров, комфортные условия и современные методики работы с молодёжью. Поэтому лучшие кадры со всех уголков страны и стекаются туда, где могут, умеют и хотят работать с молодыми игроками. И именно благодаря появлению таких академий можно остановить отток хоккеистов за океан.

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СКА не был первопроходцем в плане «отлова» молодых ребят со всей России в детско-юношеском и молодёжном возрастах, но в Санкт-Петербурге смогли достичь небывалых высот в работе с кадрами. Об этом ведь говорят не только заинтересованные лица, но и сами хоккеисты. Многие, кстати, сами переезжают в Северную столицу (например, Ярослав Аскаров), понимая, где у них будут лучшие условия для развития. Кто-то упрямо назовёт такую политику СКА всё тем же старым добрым питерским грабежом, только на другом уровне, и будет отчасти прав. Вот только нужно понимать, что СКА таким образом не только укрепляет свою собственную систему, но и пытается удержать талантливую молодёжь в России, предлагая ей серьёзную альтернативу раннему отъезду в Америку.



Впрочем, во всех этих рассуждениях не было бы никакого смысла, если бы СКА, коллекционируя молодёжь, тормозил её выход на главную сцену. То есть не подпускал бы к играм в КХЛ. А ведь именно так казалось в последние два года, когда питерцы массово привлекали в свои ряды не только молодых, но и уже состоявшихся игроков, причём не только с российским гражданством. Было ощущение, что ребятам будет попросту не пробиться в основу СКА, ВХЛ станет для них потолком в системе «армейцев», в то время как в клубах с меньшими амбициями их путь в элиту был бы гораздо короче.

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Но этот сезон становится приятным откровением и подтверждает, что СКА действительно меняется в лучшую сторону. Под руководством Алексея Кудашова в этом чемпионате заиграл целый ряд молодых талантов. Более того, в последнее время молодёжь реально тащит СКА.

Уроженец Тюмени 19-летний Данила Галенюк играет в основе питерцев с самого начала сезона, получая около 11 минут игрового времени. Его одногодка Кирилл Марченко, родившийся в Барнауле, стабильно выступает за СКА с середины ноября и за это время нарастил айстайм с 5 до 12-13 минут за матч. Ещё один 19-летний хоккеист Иван Морозов (Свердловская область) дебютировал в КХЛ только после МЧМ-2020, но ему доверяют, и он уже начинает давать результат. Кроме того, в СКА в последних матчах постоянно играет Василий Глотов. Уроженцу Барнаула, правда, уже 22 года, но в питерской команде «Серебряные львы» он оказался ещё в 2014 году, а перед этим сезоном вернулся в Северную столицу из Америки, где его не поднимали выше ECHL. Разумеется, мы помним и про 18-летнего Василия Подколзина, уже начавшего забивать в КХЛ, и про 17-летнего Ярослава Аскарова, которому, как оказалось, ещё рано выступать даже на молодёжном уровне, но он уже успел дебютировать за СКА.

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Да, все эти ребята – не петербургские воспитанники. Галенюка, Марченко и Морозова СКА вытащил из системы ханты-мансийской «Югры», Подколзина – из «Витязя», Аскаров сам несколько лет назад переехал в Питер из Омска. Но сумели бы раскрыться парни там, где не так здорово работают с молодёжью, где не так ей доверяют, как в нынешнем СКА? Это большой вопрос. Подумайте над ним, прежде чем обвинять «армейцев» в краже молодых талантов.

То, что в Санкт-Петербурге на уровне КХЛ появляются целые тройки из 19-летних игроков, это очень здорово. Но для самого СКА здесь есть и обратная сторона медали. Дело в том, что молодёжью кубки не выигрываются – проверено «Локомотивом». А в сегодняшнем СКА, кроме стремительно прогрессирующих молодых ребят, и выделить особо некого. Да, есть Артём Зуб, проводящий отличный сезон, но и ему только 24 года. А где те лидеры, которые поведут СКА к победе в плей-офф? Мы давно не вспоминаем про Кагарлицкого, очень редко выстреливают Якупов и Бурдасов, потух Барабанов, не набирает очков Кемппайнен. Пожалуй, стараются держать марку Владимир Ткачёв и Йори Лехтеря, но и они выглядят не так грозно, как в начале регулярки. Также отметим, что СКА слабо играет в неравных составах, а с большинством – вообще беда. Оно у питерцев четвёртое с конца в КХЛ, и в этом виноваты не только тренеры, но и ключевые исполнители.



Воспитание молодёжи и доверие к ней на уровне КХЛ – это отличная реклама для системы СКА, которая, без сомнения, и дальше будет пополняться талантливыми ребятами со всей России. Ещё – это неплохая ширма для клуба на период регулярки, за которой можно спрятать большое количество проблем. Но в плей-офф этот аргумент для СКА вряд ли будет действителен. Постоянная ротация основного состава, отсутствие должного тонуса и банальный регресс ключевых игроков обязательно скажутся на «армейцах», и всё идёт к тому, что уже со второго раунда плей-офф СКА перестанет быть фаворитом своих серий.