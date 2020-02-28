Пронин: состав чемпиона ВХЛ «Звезды» сильнее, чем у «Адмирала»? Категорически не согласен!

Тренер «Адмирала», экс-капитан московского ЦСКА и экс-форвард сборной России Николай Пронин подвёл итоги выступления клуба из Владивостока в регулярном чемпионате КХЛ – команда заняла последнее место на Востоке.



«По сравнению с предыдущим чемпионатом набрали на пять очков больше. Команда хорошо провела осеннюю половину чемпионата, мы стабильно шли в зоне плей-офф.

К сожалению, много вопросов оставил новогодний отрезок. Не смогли не заметить тяжёлую травму первого вратаря Олкинуоры, не выдержали набранного темпа и — как следствие — не решили задачу по выходу в плей-офф. В целом небольшой шаг вперёд был сделан, но спад января-февраля дал много пищи для размышлений.

В чём причины этого спада? После завершающей игры с «Нефтехимиком» на небольшой летучке главный тренер Сергей Светлов сразу сказал, что мы не будем искать оправдания. Тренерский штаб уже приступил к детальному анализу этого неоднозначного чемпионата. Кое-какие наработки, возможно, придётся поменять.

Для Дальнего Востока вторая половина сезона объективно самая сложная. Но, честно скажу, с таким количеством травм и эпидемий, как у нас в новом году, столкнулся впервые. Также мы стали единственными, кто на финише получил пятиматчевую выездную серию по Западу, после которой на финальном домашнем отрезке команда, наверное, впервые в этом сезоне не смогла сыграть через не могу.

Груз от прошлого сезона, когда команда летала рейсовыми самолётами, неизбежно привёл к эпидемии травм именно в новом чемпионате? Это уже научная дискуссия, но, повторюсь, мы не ищем оправданий, а уже смотрим в будущее. И отдаём должное руководству «Адмирала», которое в плане перелётов и медицинского обеспечения сделало всё возможное, мы вернулись в зону профессионализма.

Также нас здорово усилили легионеры, которых год назад не было и которые испытания рейсовыми самолётами не проходили. Да и ветераны команды, её лидеры прошли новый сезон достаточно ровно.

Состав чемпиона ВХЛ «Звезды» сильнее, чем у «Адмирала»? Категорически не согласен! Я вышел из системы ЦСКА, хорошо её знаю. Да, у ЦСКА есть шесть-семь пятёрок, как у СКА и «Ак Барса», две из них отправляются в «Звезду», у которой очень серьёзная глубина состава. Здесь мы, наверное, позади, ведь прошли сезон, по сути, в четыре пятёрки, привлекли много молодых игроков, прежде всего защитников, а в некоторые моменты форварда Юрия Петрова вынужденно отправляли в оборону.

Но вот в плане мастерства не надо нас сравнивать со «Звездой». У нас крепкое звено ветеранов, есть легионеры, есть талантливая молодёжь. «Адмирал» — клуб КХЛ, с достойным бюджетом и огромной поддержкой болельщиков по всей стране и прежде всего во Владивостоке.

Большой плюс этого чемпионата в том, что молодые проявляли амбиции, использовали свои шансы и росли. Это была работа на будущее хоккея Владивостока и всего дальневосточного региона», — приводит слова Пронина Russia-Hockey.ru.