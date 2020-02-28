Фазель: ЧМ по хоккею будет отменён, если об этом скажут в правительстве Швейцарии

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель заявил, что организация не намерена отменять чемпионат мира в Швейцарии из-за коронавируса, но отметил, что это может сделать правительство этой страны.
«Никто реально не знает, какова ситуация сейчас. Последующие две недели скажут нам больше об этой ситуации с коронавирусом, специалисты говорят, что погода изменится, вирус исчезнет.
Мы не можем сказать, что будет, сами мы не собираемся отменять чемпионат мира. Турнир будет отменён, только если нам скажут об этом в правительстве.
В настоящий момент Федерация хоккея Швейцарии и оргкомитет турнира ведут переговоры с правительством. Больше мы ничего сделать не можем, так как это решение правительства, и если оно принято, то его трудно поменять. Швейцарская лига в следующий понедельник обсудит ситуацию относительно плей-офф — переносить матчи или проводить их без зрителей», — приводит слова Фазеля ТАСС.
Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом (2019-nCoV), была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселённом городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала её чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами.
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