Уилсон: когда «Вашингтон» наберёт обороты, это будет довольно угрожающе для соперников

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон после матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс» (0:3) прокомментировал игру своей команды в большинстве.
«Моменты у нас есть, это радует. В конце концов шайбы начнут залетать в ворота соперников. Возможно, с «Джетс» была та игра, в которой сказались мелочи. Мы знаем, что можем играть лучше, даже когда у соперника сильный голкипер.
Если не забиваешь, то ты не можешь считать свою работу на льду выполненной. Значит, нужно более активно перемещаться перед вратарём, создавать ему трудности и внимательнее относиться к своим моментам.
Что касается нашей игры в большинстве, то мы продолжаем работать над этим. У нас были хорошие моменты, и их, конечно, хочется преобразовывать в голы. Нужно ещё несколько матчей, особенно это касается второго звена. Надеюсь, мы сможем наладить все детали. Думаю, когда мы наберём обороты, это будет довольно угрожающе для соперников», – цитирует Уилсона Washington Post.
- 28 февраля 2020
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