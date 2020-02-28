Уилсон: когда «Вашингтон» наберёт обороты, это будет довольно угрожающе для соперников

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон после матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс» (0:3) прокомментировал игру своей команды в большинстве.



«Моменты у нас есть, это радует. В конце концов шайбы начнут залетать в ворота соперников. Возможно, с «Джетс» была та игра, в которой сказались мелочи. Мы знаем, что можем играть лучше, даже когда у соперника сильный голкипер.



Если не забиваешь, то ты не можешь считать свою работу на льду выполненной. Значит, нужно более активно перемещаться перед вратарём, создавать ему трудности и внимательнее относиться к своим моментам.



Что касается нашей игры в большинстве, то мы продолжаем работать над этим. У нас были хорошие моменты, и их, конечно, хочется преобразовывать в голы. Нужно ещё несколько матчей, особенно это касается второго звена. Надеюсь, мы сможем наладить все детали. Думаю, когда мы наберём обороты, это будет довольно угрожающе для соперников», – цитирует Уилсона Washington Post.