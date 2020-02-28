Хелльберг: в США не везде есть такие условия, как в СКА

Голкипер СКА Магнус Хелльберг рассказал о том, почему он решил подписать контракт с командой из КХЛ на три года. Вратарь отметил, что не во всех клубах в США, созданы такие условия, какие ему предложили в Санкт-Петербурге.



«После нескольких не особо удачных сезонов в НХЛ и «Куньлуне» сейчас мне хочется выигрывать. И я был рад, что провёл прошлый сезон в СКА — клубе с такой организацией. Если сравнить даже с США, то не везде есть такие условия.

СКА — это клуб с победной культурой, с прекрасными возможностями. Если взять тот же «Хоккейный город». Тут есть всё, что нужно. От тебя требуется только играть хорошо и побеждать. Я был реально счастлив выступать за эту команду в прошлом сезоне и с удовольствием продлил контракт ещё на три года. Моя мечта сейчас — сделать также счастливыми жителей Петербурга и привезти в этот город Кубок Гагарина», — приводит слова Хелльберга «Петербургский дневник».