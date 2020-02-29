Проворов набрал 32-е очко в сезоне в матче с «Рейнджерс»

Филадельфии (Пенсильвания, США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Филадельфия Флайерз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». На момент написания новости завершился второй период, счёт 3:1 в пользу хозяев.
Первую шайбу в ворота «Рейнджерс» забросил Шон Кутюрье, голевую передачу на него отдал российский защитник Иван Проворов. Этот ассист стал для него 21-м в текущем сезоне. Также Иван забросил 11 шайб — всего у него в активе 32 очка. За всю заокеанскую карьеру Проворов забросил 41 шайбу, отдал 88 передач и набрал 129 очков. Видео гола можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.
Проворов выступает за «Филадельфию» с 2016 года. В 2015 году он был выбрал «Флайерз» в первом раунде драфта под общим седьмым номером.
- 29 февраля 2020
-
04:56
-
04:43
-
03:38
-
02:55
- 28 февраля 2020
-
23:40
-
22:51
-
22:31
-
22:04
-
21:24
-
21:08
-
20:38
-
20:21
-
19:42
-
19:17
-
18:49
-
18:36
-
18:36
-
17:39
-
17:30
-
17:11
-
16:53
-
16:43
-
16:15
-
15:45
-
15:20
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:10
-
13:45
-
13:25
-
13:10
-
12:55
-
12:50
-
12:45