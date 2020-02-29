Проворов набрал 32-е очко в сезоне в матче с «Рейнджерс»

Филадельфии (Пенсильвания, США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Филадельфия Флайерз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». На момент написания новости завершился второй период, счёт 3:1 в пользу хозяев.

Первую шайбу в ворота «Рейнджерс» забросил Шон Кутюрье, голевую передачу на него отдал российский защитник Иван Проворов. Этот ассист стал для него 21-м в текущем сезоне. Также Иван забросил 11 шайб — всего у него в активе 32 очка. За всю заокеанскую карьеру Проворов забросил 41 шайбу, отдал 88 передач и набрал 129 очков. Видео гола можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Проворов выступает за «Филадельфию» с 2016 года. В 2015 году он был выбрал «Флайерз» в первом раунде драфта под общим седьмым номером.