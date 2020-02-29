Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Передачи Панарина и Бучневича не спасли «Рейнджерс» от поражения в матче с «Филадельфией»

Передачи Панарина и Бучневича не спасли «Рейнджерс» от поражения в матче с «Филадельфией»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

В составе победителей дубль оформил Клод Жиру и по разу отличились Шон Кутюрье, Джеймс ван Римсдайк и Кевин Хейз. Российский защитник Иван Проворов отметился результативной передачей. За «Рейнджерс» забивали Йеспер Фаст и Бретт Хауден. Российский форвард Артемий Панарин отметился результативной передачей. Нападающий Павел Бучневич записал в свой актив результативную передачу. Голкипер Александр Георгиев совершил 35 сейвов.

«Филадельфия» одержала пятую победу подряд. «Рейнджерс» прервали пятиматчевую победную серию.

НХЛ - регулярный чемпионат
29 февраля 2020, суббота. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
5 : 2
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Фаст (Панарин) – 02:49' (5x5)   1:1 Кутюрье (Ворачек, Проворов) – 16:07' (5x5)   2:1 ван Римсдайк (Обе-Кубель, Лотон) – 33:00' (5x5)   3:1 Жиру (Кутюрье, Ворачек) – 35:05' (5x5)   4:1 Жиру (Ворачек, Конечны) – 42:36' (5x4)   5:1 Хейз (Ворачек, Лотон) – 52:56' (5x5)   5:2 Хауден (Фокс, Бучневич) – 59:34' (4x4)
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020