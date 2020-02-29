Передачи Панарина и Бучневича не спасли «Рейнджерс» от поражения в матче с «Филадельфией»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

В составе победителей дубль оформил Клод Жиру и по разу отличились Шон Кутюрье, Джеймс ван Римсдайк и Кевин Хейз. Российский защитник Иван Проворов отметился результативной передачей. За «Рейнджерс» забивали Йеспер Фаст и Бретт Хауден. Российский форвард Артемий Панарин отметился результативной передачей. Нападающий Павел Бучневич записал в свой актив результативную передачу. Голкипер Александр Георгиев совершил 35 сейвов.

«Филадельфия» одержала пятую победу подряд. «Рейнджерс» прервали пятиматчевую победную серию.