К. Корнилов: «Локомотив» набрал неплохой ход, а «Йокерит» может показать блеклую игру

Комментатор КХЛ ТВ Кирилл Корнилов поделился ожиданиями от серии первого раунда плей-офф КХЛ между «Локомотивом» и «Йокеритом».
«Йокерит» провёл чемпионат более ровно. У финнов в последних четырёх или пяти матчах не попадал в заявку Янис Калниньш – лидер КХЛ по победам. В списке травмированных его нет, и, если с ним всё в порядке, шансы абсолютно равные. У «Локомотива» было очень плохое начало регулярки, смена тренера, перекройка состава. В команду в ходе сезона пришли Магнус Пяаярви, Владимир Ткачёв, который здорово вписался в команду Пелино. «Локомотив» под конец регулярки набрал неплохой ход.
«Йокерит» в свою очередь может наступить на те же грабли, что и на протяжении всего выступления в КХЛ, — отсутствие глубины состава. Команда круто прошла регулярку, но в плей-офф у «Йокерита» зачастую возникали проблемы именно из-за нехватки кадров. «Йокерит» выступал практически одним составом в чемпионате. В команде есть несколько возрастных хоккеистов, у которых были травмы и болячки. Это всё может вылиться в не очень хороший результат. В прошлом году московское «Динамо» без особого труда разобралось с «Йокеритом». Тогда финны показали абсолютно блеклую игру, такие предпосылки есть и в серии с «Локомотивом», — сказал Корнилов «Чемпионату».
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