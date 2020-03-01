Драйзайтль повторил достижение Овечкина, Кросби, Ягра и Линдроса

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» обыграл «Виннипег Джетс» (3:2).

Одним из главных героев матча стал нападающий «Ойлерз» Леон Драйзайтль, оформивший дубль и сделавший результативную передачу голевую передачу. Благодаря этому 24-летний немец довёл число очков в сезоне до 102 (39+63), став первым, кто добрался до отметки в 100 баллов в нынешнем сезоне.

На достижения 100 очков в сезоне у Драйзайтля ушло 65 матчей. Он 10-й игрок лиги за последние 26 лет (с сезона-1993/1994), кому удалось подобное за 65 матчей или меньше. Столько же матчей на покорение этого рубежа потребовалось Александру Овечкину (сезон-2009/2010), Сидни Кросби (2006/2007), Яромиру Ягру (1998/1999) и Эрику Линдросу (1995/1996).

Быстрее всех планку в 100 очков за последние 26 лет пробивал Марио Лемье — в сезоне-1995/1996 ему понадобилось для этого всего 38 матчей.