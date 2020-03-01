Драйзайтль повторил достижение Овечкина, Кросби, Ягра и Линдроса

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» обыграл «Виннипег Джетс» (3:2).
Одним из главных героев матча стал нападающий «Ойлерз» Леон Драйзайтль, оформивший дубль и сделавший результативную передачу голевую передачу. Благодаря этому 24-летний немец довёл число очков в сезоне до 102 (39+63), став первым, кто добрался до отметки в 100 баллов в нынешнем сезоне.
На достижения 100 очков в сезоне у Драйзайтля ушло 65 матчей. Он 10-й игрок лиги за последние 26 лет (с сезона-1993/1994), кому удалось подобное за 65 матчей или меньше. Столько же матчей на покорение этого рубежа потребовалось Александру Овечкину (сезон-2009/2010), Сидни Кросби (2006/2007), Яромиру Ягру (1998/1999) и Эрику Линдросу (1995/1996).
Быстрее всех планку в 100 очков за последние 26 лет пробивал Марио Лемье — в сезоне-1995/1996 ему понадобилось для этого всего 38 матчей.
- 1 марта 2020
-
10:00
-
09:45
-
09:15
-
09:08
-
09:00
-
08:16
-
08:00
-
07:47
-
07:35
-
07:10
-
06:56
-
06:46
-
06:32
-
06:29
-
06:15
-
06:12
-
06:11
-
05:55
-
05:01
-
04:41
-
04:17
-
03:23
-
03:08
-
02:52
-
01:18
-
00:07
- 29 февраля 2020
-
23:26
-
22:35
-
22:00
-
21:33
-
20:58
-
20:22
-
19:39
-
19:06
-
18:45