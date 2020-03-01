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Нападающий «Эдмонтона» Драйзайтль первым в сезоне НХЛ набрал 100 очков

Нападающий «Эдмонтона» Драйзайтль первым в сезоне НХЛ набрал 100 очков
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Виннипег Джетс» (1:0, идёт первый период).

Счёт в матче открыл нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль, реализовавший большинство. Благодаря этому Драйзайтль первым в сезоне НХЛ набрал 100 очков. Леон лидирует в гонке бомбардиров сезона с 38 заброшенными шайбами и 62 результативными передачами в 65 матчах. Второе место в гонке бомбардиров занимает форвард «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк (91 очко в 66 матчах).

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.

Третью строчку в списке бомбардиров (88 очков) делят форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид и нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин. При этом канадский нападающий провёл на четыре матча меньше.

Лидер гонки снайперов Пастрняк забросил 47-ю шайбу в сезоне, отрыв от Овечкина — 4 гола
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