Форвард «Барыса» Валк стал автором первого гола Кубка Гагарина — 2020

В первом матче серии четвертьфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги в Восточной конференции встречаются «Барыс» и магнитогорский «Металлург» (1:0, идёт первый период).

Счёт в матче открыли хозяева, реализовавшие большинство. Василий Кошечкин среагировал на бросок Никиты Михайлиса с центра зоны, но отскок от щитка вратаря пришёлся точно на клюшку Кёртиса Валка, который добавил шайбу в открытые ворота и стал автором первого гола Кубка Гагарина — 2020.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

«Барыс»:



Паскуале (Карлссон);

Охтамаа — Сведберг, Пакаринен — Найт — Виделль;

Маклюков— Диц, Михайлис — Валк — Старченко;

Блэкер— Метальников, Акользин — Бойд — Шевченко;

Орехов, Шестаков — Сагадеев — Петухов, Мусоров.



«Металлург»:



Кошечкин (Носов);

Бирюков — Антипин, Мозякин — Филиппи — Нестрашил;

Яковлев— Дронов, Козун — Матушкин — О`Делл;

Минулин— Береглазов, Потехин — Локтионов — Кулёмин;

Вад. Антипин, Любимов — Неколенко — Тимкин, Рожков.