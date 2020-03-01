Форвард «Барыса» Валк стал автором первого гола Кубка Гагарина — 2020

В первом матче серии четвертьфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги в Восточной конференции встречаются «Барыс» и магнитогорский «Металлург» (1:0, идёт первый период).
Счёт в матче открыли хозяева, реализовавшие большинство. Василий Кошечкин среагировал на бросок Никиты Михайлиса с центра зоны, но отскок от щитка вратаря пришёлся точно на клюшку Кёртиса Валка, который добавил шайбу в открытые ворота и стал автором первого гола Кубка Гагарина — 2020.
Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.
«Барыс»:
Паскуале (Карлссон);
Охтамаа — Сведберг, Пакаринен — Найт — Виделль;
Маклюков— Диц, Михайлис — Валк — Старченко;
Блэкер— Метальников, Акользин — Бойд — Шевченко;
Орехов, Шестаков — Сагадеев — Петухов, Мусоров.
«Металлург»:
Кошечкин (Носов);
Бирюков — Антипин, Мозякин — Филиппи — Нестрашил;
Яковлев— Дронов, Козун — Матушкин — О`Делл;
Минулин— Береглазов, Потехин — Локтионов — Кулёмин;
Вад. Антипин, Любимов — Неколенко — Тимкин, Рожков.
- 1 марта 2020
-
14:34
-
14:21
-
14:05
-
13:38
-
13:30
-
13:13
-
12:55
-
12:30
-
12:02
-
11:43
-
11:30
-
11:01
-
10:45
-
10:25
-
10:00
-
09:45
-
09:15
-
09:08
-
09:00
-
08:16
-
08:00
-
07:47
-
07:35
-
07:10
-
06:56
-
06:46
-
06:32
-
06:29
-
06:15
-
06:12
-
06:11
-
05:55
-
05:01
-
04:41
-
04:17