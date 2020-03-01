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Форвард «Барыса» Валк стал автором первого гола Кубка Гагарина — 2020

Форвард «Барыса» Валк стал автором первого гола Кубка Гагарина — 2020
Хоккей / КХЛ 0

В первом матче серии четвертьфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги в Восточной конференции встречаются «Барыс» и магнитогорский «Металлург» (1:0, идёт первый период).

Счёт в матче открыли хозяева, реализовавшие большинство. Василий Кошечкин среагировал на бросок Никиты Михайлиса с центра зоны, но отскок от щитка вратаря пришёлся точно на клюшку Кёртиса Валка, который добавил шайбу в открытые ворота и стал автором первого гола Кубка Гагарина — 2020.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

«Барыс»:

Паскуале (Карлссон);
Охтамаа — Сведберг, Пакаринен — Найт — Виделль;
Маклюков— Диц, Михайлис — Валк — Старченко;
Блэкер— Метальников, Акользин — Бойд — Шевченко;
Орехов, Шестаков — Сагадеев — Петухов, Мусоров.

«Металлург»:

Кошечкин (Носов);
Бирюков — Антипин, Мозякин — Филиппи — Нестрашил;
Яковлев— Дронов, Козун — Матушкин — О`Делл;
Минулин— Береглазов, Потехин — Локтионов — Кулёмин;
Вад. Антипин, Любимов — Неколенко — Тимкин, Рожков.

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