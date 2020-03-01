Все верят в СКА и отправляют «Салават» в отпуск. Прогнозы на плей-офф КХЛ

Регулярный чемпионат КХЛ остался позади. ЦСКА стал сильнейшим клубом, выиграв зачёт в общей турнирной таблице и став лучшим в Западной конференции. Посмотрим, как команда Игоря Никитина выступит в кубковой весне – любимой поре всех болельщиков. Смогут ли другие команды оказать достойное сопротивление действующему чемпиону?

В хоккейном отделе «Чемпионата» традиционно стартует своя собственная кубковая весна. Нас, журналистов и экспертов, хлебом не корми, дай попрогнозировать и поугадывать, как оно всё сложится в плей-офф. Нет, мы не самые умные, просто азарт и желание прослыть Нострадамусом обостряются с наступлением игр на вылет. Но разве у вас, уважаемые читатели, не так? Этот конкурс не пустое бахвальство, а срез общественного мнения, с которым вы можете как с интересом ознакомиться, так и использовать его для своих собственных прогнозов. Тут уж каждому своё.

Напомним о правилах Предсказамуса. За один угаданный исход в первом раунде прогнозисты получают два балла, а за точно указанный счёт – ещё один дополнительный балл. Борьба будет вестись в общем зачёте и между дивизионами.

Чего ждать в плей-офф КХЛ. Вайсфельд — о парах Восточной конференции Проблемы «Авангарда», тяжёлая серия для «Ак Барса» и сомнения во вратарях «Сибири».

Дивизионы, как и в прошлый раз, составлены необычным образом. В «Чемпионате» собраны сотрудники нашего интернет-портала, причём не только из хоккейного отдела. «Бриллиант» сосредоточил в себе прекрасных девушек, освещающих наш любимый вид спорта. Первый раз принимает участие в Предсказамусе Алёна Гребенькова. Интересно понаблюдать за её дебютом. Дивизион «Песочный» традиционно представляют корифеи хоккейной журналистики из различных СМИ. Наконец, ещё одну компанию прогнозистов составили наши постоянные эксперты, коллеги, а главной звездой этого дивизиона снова стал Дмитрий Ерыкалов, который поведёт партнёров за собой. Кроме того, в этот дивизион мы решили отправить и редактора службы новостей «Чемпионата» Сергея Емельянова, который отлично разбирается в хоккейных нюансах и точно станет экспертом в будущем. Нужно же с чего-то начинать?

Чего ждать в плей-офф КХЛ. Вайсфельд — о парах Западной конференции Готовность молодёжного звена СКА к плей-офф, соперничество Знарка с Крикуновым и шансы «Локомотива».

Запад

СКА — «Витязь» – 32-0, «Йокерит» — «Локомотив» – 14-18

Теперь переходим непосредственно к прогнозам. На Западе плей-офф стартует сериями в Санкт-Петербурге и Хельсинки. И если в первой паре фаворит понятен, то во второй всё не так очевидно. «Йокерит» с «Локомотивом» будут биться от первой до последней секунды. Есть ощущение, что менее шести матчей здесь точно не будет. В «Витязь» же ожидаемо никто не верит. Ни один из респондентов не поставил на клуб из Подольска, который негласно называют фармом СКА. Больше остальных в «витязей» верят София Гудим и Антон Руднев – они считают, что подмосковный коллектив зацепит у Питера две встречи. Что ж, смело! Все остальные железно ставят на СКА. Действительно, сложно представить, что «армейцы» испытают большие проблемы.

В другой паре, повторимся, всё гораздо интереснее. «Локомотив» выигрывает в опросе всего на четыре голоса. И это учитывая, что финны при посеве выше ярославцев, серия начнётся в столице Финляндии. Кроме того, у «железнодорожников» молодая команда, а мастеров, на первый взгляд, больше в «Йокерите». Так, на семь игр в этой серии поставили сразу 14 человек! О чём это говорит? О том, что стоит ожидать серьёзной зарубы. На счёт 4-0 в пользу кого-либо не поставил никто. Да и странно ожидать, что кто-то в этой паре выиграет легко и без проблем. Такого не будет.

Восток

«Барыс» — «Металлург» Мг – 20-12, «Авангард» — «Салават Юлаев» – 27-5

В паре «Барыса» и «Магнитки» у «барсов» нет явного преимущества. Да, команда Андрея Скабелки выиграла дивизион Чернышёва и стала второй на Востоке, но не нужно забывать, что в Магнитогорске много мастеров, включая олимпийских чемпионов Сергея Мозякина, Василия Кошечкина и Егора Яковлева. Ко всему прочему, «Металлургом» руководит опытный главный тренер Илья Воробьёв, выигрывавший с Магнитогорском уже два Кубка Гагарина. Регулярка, как и седьмое место уральцев на Востоке, осталась позади. Теперь всё начинается с чистого листа. Если «Магнитка» зацепит хотя бы одну игру в Нур-Султане, то сопернику в дальнейшем будет очень непросто.

Во второй паре явное преимущество по голосам у «Авангарда». По всей видимости, эксперты и журналисты решили, что раз в регулярном чемпионате уфимцы стали для «ястребов» удобным соперником, то и в плей-офф проблем у коллектива Боба Хартли не возникнет. Однако не стоит забывать, что концовку регулярки «Авангард» провёл слабо, проиграв четыре встречи на финише сезона. Омск не выглядит так мощно, как годом ранее, так что Уфа способна наказать соперника. На юлаевцев поставили всего пять человек: Александр Рожков и Павел Панышев из дивизиона «Чемпионат», а также София Гудим из группы красавиц «Бриллианта» и представители «Песочного» дивизиона Владислав Домрачев с Михаилом Захаровым. В том случае если уфимцы добьются успеха, велика вероятность, что именно эти респонденты будет находиться в лидирующей группе.