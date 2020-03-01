Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Йокерит» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Воробьёв — о 0:4 с «Барысом»: моментов у «Металлурга» было достаточно

Воробьёв — о 0:4 с «Барысом»: моментов у «Металлурга» было достаточно
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал поражение своей команды в стартовом матче серии плей-офф Кубка Гагарина с казахстанским «Барысом» (0:4)

«Барыс» с победой! Моментов у нас было достаточно, мы их не реализовали. В третьем периоде надо было рисковать. Готовимся к следующей игре», — сказал Воробьёв на послематчевой пресс-конференции.

«Барыс» реализовал большинство на 14-й минуте первого периода. Голкипер «Магнитки» Василий Кошечкин среагировал на бросок Никиты Михайлиса с центра зоны, но отскок от щитка вратаря пришёлся точно на клюшку Кёртису Валку, который добавил шайбу в открытые ворота и стал автором первого гола Кубка Гагарина — 2020. Во второй двадцатиминутке Атте Охтамаа удвоил преимущество хозяев. Ему ассистировал Виктор Сведберг. Под занавес матча шайбу в пустые ворота отправил Ииро Пакаринен. Балл за результативную передачу на свой счёт записал Линус Виделль. Окончательный счёт в матче установил Даррен Диц, реализовав большинство после паса Михайлиса.

Следующий матч серии команды сыграют также в Нур-Султане 3 марта.

Мозякин уже не тот? Лидеры «Магнитки» снова молчат в плей-офф
Капитан уральцев ни разу не бросил в створ ворот и был незаметен, а «Барыс» начал плей-офф с уверенной победы.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020