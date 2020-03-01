Воробьёв — о 0:4 с «Барысом»: моментов у «Металлурга» было достаточно

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал поражение своей команды в стартовом матче серии плей-офф Кубка Гагарина с казахстанским «Барысом» (0:4)



«Барыс» с победой! Моментов у нас было достаточно, мы их не реализовали. В третьем периоде надо было рисковать. Готовимся к следующей игре», — сказал Воробьёв на послематчевой пресс-конференции.

«Барыс» реализовал большинство на 14-й минуте первого периода. Голкипер «Магнитки» Василий Кошечкин среагировал на бросок Никиты Михайлиса с центра зоны, но отскок от щитка вратаря пришёлся точно на клюшку Кёртису Валку, который добавил шайбу в открытые ворота и стал автором первого гола Кубка Гагарина — 2020. Во второй двадцатиминутке Атте Охтамаа удвоил преимущество хозяев. Ему ассистировал Виктор Сведберг. Под занавес матча шайбу в пустые ворота отправил Ииро Пакаринен. Балл за результативную передачу на свой счёт записал Линус Виделль. Окончательный счёт в матче установил Даррен Диц, реализовав большинство после паса Михайлиса.



Следующий матч серии команды сыграют также в Нур-Султане 3 марта.