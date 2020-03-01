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Савинайнен забросил пятую шайбу в ворота «Локомотива» после грубой ошибки Лазушина

Савинайнен забросил пятую шайбу в ворота «Локомотива» после грубой ошибки Лазушина
Хоккей / КХЛ 0

В первом матче серии четвертьфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги в Западной конференции встречаются финский «Йокерит» и ярославский «Локомотив» (5:0, идёт третий период).

Пятую шайбу хозяева забросили после грубой ошибки вратаря ярославцев Александра Лазушина. Отличился Вели-Матти Савинайнен.

Видео доступно на сайте Континентальной хоккейной лиги.

Также шайбы в составе «Йокерита» забросили: Петер Регин, Никлас Йенсен и Петри Контиола. На счету Савинайнена дубль.

Напомним, что «Локомотив» мог начать плей-офф с московским «Динамо». Однако подопечные Владимира Крикунова уступили в заключительном матче регулярки одноклубникам из Минска со счётом 3:4. По итогам сезона «Динамо» набрало 82 очка, заняв 4-е место, и сыграет в плей-офф с московским «Спартаком».

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