Савинайнен забросил пятую шайбу в ворота «Локомотива» после грубой ошибки Лазушина

В первом матче серии четвертьфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги в Западной конференции встречаются финский «Йокерит» и ярославский «Локомотив» (5:0, идёт третий период).



Пятую шайбу хозяева забросили после грубой ошибки вратаря ярославцев Александра Лазушина. Отличился Вели-Матти Савинайнен.

Видео доступно на сайте Континентальной хоккейной лиги.

Также шайбы в составе «Йокерита» забросили: Петер Регин, Никлас Йенсен и Петри Контиола. На счету Савинайнена дубль.



Напомним, что «Локомотив» мог начать плей-офф с московским «Динамо». Однако подопечные Владимира Крикунова уступили в заключительном матче регулярки одноклубникам из Минска со счётом 3:4. По итогам сезона «Динамо» набрало 82 очка, заняв 4-е место, и сыграет в плей-офф с московским «Спартаком».