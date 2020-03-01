Форвард СКА Кузьменко стал автором первого хет-трика в плей-офф Кубка Гагарина — 2020

В первом матче серии четвертьфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги в Западной конференции встречаются санкт-петербургский СКА и подмосковный «Витязь» (6:1, идёт третий период).
В составе СКА три шайбы забросил нападающий Андрей Кузьменко. Он по разу отличился в каждом из периодов и стал автором первого хет-трика в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина.
СКА:
Самонов (Хелльберг)
Ткачёв — Аалтонен — Барабанов, Белов — Бенгтссон
Плотников — Кемппайнен — Кетов, Токранов — Ожиганов
Кузьменко — Коскиранта — Бурдасов, Хафизуллин — Зуб
Марченко — Морозов — Подколзин, Галенюк — Карпов
«Витязь»:
Ежов (Сапрыкин)
Макеев (К) — Бывальцев — Няттинен, Ержабек — Пыленков
Гребенщиков — Моисеев — Хауден, Лаюнен — Паутов
Йормакка — Чернов — Артюхин, Шинкевич — Головков
Ларичев — Петраков — Шевченко, Катичев — Гончаров.
- 1 марта 2020
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