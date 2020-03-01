«Йокерит» забросил 6 шайб «Локомотиву» в первом матче серии плей-офф Кубка Гагарина

Финский «Йокерит» в первом матче серии плей-офф Кубка Гагарина принималярославский «Локомотив». Встреча прошла в Хельсинки на «Хартвалл-Арене» и завершилась победой хозяев с сухим счётом — 6:0.



«Йокерит» открыл счёт под занавес первого периода. Форвард Вели-Матти Савинайнен после передач Сами Лепистё и Петера Регина реализовал большинство. В самом начале второй двадцатиминутки отличился Регин. Ему ассистировали Брайан О'Нилл и Микко Лехтонен. В середине периода забросил Никлас Йенсен. Ещё один балл за результативную передачу в этом эпизоде на свой счёт записал Лехтонен. Ещё через четыре минуты отличился с передач Саку Мяэналанена и Йенсена отличился Петри Контиола. В концовке периода после грубой ошибки вратаря ярославцев дубль оформил Савинайнен. Окончательный счёт в матче установил Лехтонен. На 54-й минуте он реализовал большинство с передачи Йенсена.