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«Йокерит» забросил 6 шайб «Локомотиву» в первом матче серии плей-офф Кубка Гагарина

«Йокерит» забросил 6 шайб «Локомотиву» в первом матче серии плей-офф Кубка Гагарина
Хоккей / КХЛ 0

Финский «Йокерит» в первом матче серии плей-офф Кубка Гагарина принималярославский «Локомотив». Встреча прошла в Хельсинки на «Хартвалл-Арене» и завершилась победой хозяев с сухим счётом — 6:0.

«Йокерит» открыл счёт под занавес первого периода. Форвард Вели-Матти Савинайнен после передач Сами Лепистё и Петера Регина реализовал большинство. В самом начале второй двадцатиминутки отличился Регин. Ему ассистировали Брайан О'Нилл и Микко Лехтонен. В середине периода забросил Никлас Йенсен. Ещё один балл за результативную передачу в этом эпизоде на свой счёт записал Лехтонен. Ещё через четыре минуты отличился с передач Саку Мяэналанена и Йенсена отличился Петри Контиола. В концовке периода после грубой ошибки вратаря ярославцев дубль оформил Савинайнен. Окончательный счёт в матче установил Лехтонен. На 54-й минуте он реализовал большинство с передачи Йенсена.

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 1-й матч
01 марта 2020, воскресенье. 17:00 МСК
Йокерит
Хельсинки
Окончен
6 : 0
Локомотив
Ярославль
1:0 Савинайнен (Лепистё, Регин) – 18:39' (5x4)   2:0 Регин (О'Нилл, Лехтонен) – 20:38' (5x5)   3:0 Йенсен (Лехтонен) – 30:44' (5x5)   4:0 Контиола (Мяэналанен, Йенсен) – 34:17' (5x4)   5:0 Савинайнен – 39:18' (4x5)   6:0 Лехтонен (Йенсен) – 53:25' (5x4)
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