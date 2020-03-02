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Бочаров: выиграть 4-0 серию со «Спартаком» будет тяжело. Принципиальная битва

Бочаров: выиграть 4-0 серию со «Спартаком» будет тяжело. Принципиальная битва
Хоккей / КХЛ 0

Вратарь московского «Динамо» Иван Бочаров поделился ожиданиями от серии плей-офф со «Спартаком».

«Очень принципиальная и нелёгкая будет битва. Ведь в «Спартаке» сейчас играет много бывших динамовцев. А руководит ими сильный и известный тренер Олег Валерьевич Знарок, который тоже раньше работал в нашем клубе. Понятно, что мотивация у соперника будет особая. Но и у нас тоже! Так что будет очень интересно. Хотя я не думаю, что, если бы в плей-офф на месте «Спартака» оказалась какая-то другая команда, с ней было бы намного проще.

Шесть побед подряд над „Спартаком“? Постараемся продлить эту серию в плей-офф. Хотя 4-0 выиграть будет, конечно, тяжело. Уверен, что все матчи будут очень упорными», — цитирует Бочарова официальный сайт клуба.

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