«Нефтехимик» в «Твиттере» — о хите Хайруллина против Яруллина: с нами летают даже кошки
Вчера, 2 марта, казанский «Ак Барс» в первом матче серии плей-офф Кубка Гагарина принимал нижнекамский «Нефтехимик». Встреча прошла на льду «Татнефть Арены» и завершилась победой хозяев — 4:1.
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Пресс-служба «Нефтехимика» в «Твиттере» отметила силовой приём форварда «волков» Марата Хайруллина на защитнике «Ак Барса» Альберте Яруллине.
«Хайруллинские авиалинии» — с нами летают даже кошки», — сказано в «твиттере» нижнекамского клуба.
Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Нефтехимика».
Второй матч серии состоится в Казани завтра, 4 марта, после чего команды переедут в Нижнекамск, где сыграют 6 и 8 марта.
«Ак Барс» обыграл «Нефтехимик» в первом матче серии плей-офф Кубка Гагарина
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