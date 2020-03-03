«Нефтехимик» в «Твиттере» — о хите Хайруллина против Яруллина: с нами летают даже кошки

Вчера, 2 марта, казанский «Ак Барс» в первом матче серии плей-офф Кубка Гагарина принимал нижнекамский «Нефтехимик». Встреча прошла на льду «Татнефть Арены» и завершилась победой хозяев — 4:1.

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Пресс-служба «Нефтехимика» в «Твиттере» отметила силовой приём форварда «волков» Марата Хайруллина на защитнике «Ак Барса» Альберте Яруллине.

«Хайруллинские авиалинии» — с нами летают даже кошки», — сказано в «твиттере» нижнекамского клуба.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Нефтехимика».

Второй матч серии состоится в Казани завтра, 4 марта, после чего команды переедут в Нижнекамск, где сыграют 6 и 8 марта.