«Йокерит» — «Локомотив»: Коновалова заменили на 16-й минуте после трёх голов

В первом периоде матча финского «Йокерита» и ярославского «Локомотива» команда гостей провела замену вратаря. Илья Коновалов покинул лёд на 16-й минуте после трёх пропущенных шайб, вместо него вышел Александр Лазушин.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Составы команд



«Йокерит»:



Калниньш (Ниеми);

Лехтонен — Грант, Йоэнсуу — Регин — О`Нилл;

Лёв — Лепистё, Хаапала — Мяэналанен — Йенсен;

Кивистё — Скленичка, Савинайнен — Контиола — Хальме;

Лауридсен, Оксанен — Пильстрём — Анттила.



«Локомотив»:



Лазушин (Коновалов);

Марков — Накладал, Кудрявцев — Ландер — Ильенко;

Рафиков — Кронвалль, Пяаярви — Ткачёв — Да Коста;

Черепанов — Осипов, Каюмов — Алексеев — Коваленко;

Савченко, Полунин, Денисенко — Свитов — Аверин.