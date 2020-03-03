«Йокерит» — «Локомотив»: Коновалова заменили на 16-й минуте после трёх голов

В первом периоде матча финского «Йокерита» и ярославского «Локомотива» команда гостей провела замену вратаря. Илья Коновалов покинул лёд на 16-й минуте после трёх пропущенных шайб, вместо него вышел Александр Лазушин.
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Составы команд
«Йокерит»:
Калниньш (Ниеми);
Лехтонен — Грант, Йоэнсуу — Регин — О`Нилл;
Лёв — Лепистё, Хаапала — Мяэналанен — Йенсен;
Кивистё — Скленичка, Савинайнен — Контиола — Хальме;
Лауридсен, Оксанен — Пильстрём — Анттила.
«Локомотив»:
Лазушин (Коновалов);
Марков — Накладал, Кудрявцев — Ландер — Ильенко;
Рафиков — Кронвалль, Пяаярви — Ткачёв — Да Коста;
Черепанов — Осипов, Каюмов — Алексеев — Коваленко;
Савченко, Полунин, Денисенко — Свитов — Аверин.
- 3 марта 2020
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