Буцаев: говорят, порядок бьёт класс. Сегодня класс был в порядке

Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев подвёл итоги встречи с «Ак Барсом» (1:5, 0-2 в серии).



«Что можно сказать по игре… Говорят, что порядок бьёт класс. Так вот сегодня класс был в порядке. Команда соперника полностью доминировала на протяжении двух третей матча. Они сыграли очень активно, а мы оказались не совсем готовы к такой игре, хотя говорили и предупреждали. Команда соперника выиграла во всех компонентах.



Мы обязательно сделаем выводы, нужно настраивать правильно: если мы повели в счёте и сыграли хорошо первые пять минут, это не значит, что матч закончился. Стали позволять себе лишнего, чего не должны были позволять при игре с таким соперником. Очень много потерь, ненужных привозов в свою зону. Как следствие, за это наказывают», — цитирует тренера официальный сайт «Ак Барса».

«Ак Барс» уверенно обыграл «Нефтехимик» и повёл в серии со счётом 2-0