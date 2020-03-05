У какой команды больше шансов отыграться с 0-2 в серии первого раунда плей-офф КХЛ?

Сегодня, 5 марта, в плей-офф Континентальной хоккейной лиги будет сыграно четыре матча. Восемь клубов проведут свои третьи встречи в плей-офф.

Календарь Кубка Гагарина—2020

По итогам четырёх дней розыгрыша Кубка Гагарина сразу шесть команд находятся в двух шагах от прохода в следующий раунд. Лишь в двух четвертьфинальных сериях Кубка Гагарина на Востоке после двух матчей счёт равный (1-1). «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе «У какой команды больше шансов отыграться с 0-2 в серии первого раунда плей-офф КХЛ?».

Принять участие в опросе можно на «Рамблере».

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. В финале минувшего плей-офф команда Игоря Никитина переиграла «Авангард» (4-0).