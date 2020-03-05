У какой команды больше шансов отыграться с 0-2 в серии первого раунда плей-офф КХЛ?
Сегодня, 5 марта, в плей-офф Континентальной хоккейной лиги будет сыграно четыре матча. Восемь клубов проведут свои третьи встречи в плей-офф.
По итогам четырёх дней розыгрыша Кубка Гагарина сразу шесть команд находятся в двух шагах от прохода в следующий раунд. Лишь в двух четвертьфинальных сериях Кубка Гагарина на Востоке после двух матчей счёт равный (1-1). «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе «У какой команды больше шансов отыграться с 0-2 в серии первого раунда плей-офф КХЛ?».
Принять участие в опросе можно на «Рамблере».
Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. В финале минувшего плей-офф команда Игоря Никитина переиграла «Авангард» (4-0).
Расписание и онлайн-трансляции матчей Кубка Гагарина—2020 на 5 марта
Читайте также
- 5 марта 2020
-
14:35
-
14:17
-
14:00
-
13:40
-
13:20
-
13:00
-
12:32
-
12:10
-
12:03
-
11:41
-
11:25
-
11:10
-
10:59
-
10:37
-
10:15
-
09:53
-
09:30
-
09:15
-
08:54
-
08:35
-
08:32
-
08:11
-
08:01
-
07:31
-
07:21
-
07:18
-
07:16
-
07:05
-
06:08
-
05:52
-
05:44
-
05:39
-
04:47
-
04:40
-
00:00
Партнерский контент