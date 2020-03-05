Расписание и онлайн-трансляции матчей Кубка Гагарина—2020 на 5 марта
Сегодня, 5 марта, в плей-офф Континентальной хоккейной лиги будет сыграно четыре матча. Восемь клубов проведут свои третьи встречи в плей-офф. В четвертьфинальных сериях Кубка Гагарина на Востоке после двух матчей счёт равный (1-1). В свою очередь на Западе «Йокерит» и СКА находятся в двух шагах от прохода в следующую стадию турнира.
17:00 (мск). «Металлург» — «Барыс» (1-1 в серии);
КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 3-й матч
05 марта 2020, четверг. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Барыс
Нур-Султан
17:00. «Салават Юлаев» — «Авангард» (1-1);
КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 3-й матч
05 марта 2020, четверг. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Авангард
Омск
19:00. «Локомотив» — «Йокерит» (0-2);
КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 3-й матч
05 марта 2020, четверг. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Йокерит
Хельсинки
19:30. «Витязь» — СКА (0-2).
КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 3-й матч
05 марта 2020, четверг. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. В финале минувшего плей-офф команда Игоря Никитина переиграла «Авангард» (4-0).
Статистика лучших снайперов и бомбардиров плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/2020.
На Знарка больно смотреть. «Динамо» украло у «Спартака» победу в самой концовке матча!
Спартаковцы были близки к тому, чтобы сравнять счёт в серии, но голы Шипачёва и Петерссона отправили их в нокдаун.
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