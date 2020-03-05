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Расписание и онлайн-трансляции матчей Кубка Гагарина—2020 на 5 марта

Расписание и онлайн-трансляции матчей Кубка Гагарина—2020 на 5 марта
Хоккей / КХЛ 0

Сегодня, 5 марта, в плей-офф Континентальной хоккейной лиги будет сыграно четыре матча. Восемь клубов проведут свои третьи встречи в плей-офф. В четвертьфинальных сериях Кубка Гагарина на Востоке после двух матчей счёт равный (1-1). В свою очередь на Западе «Йокерит» и СКА находятся в двух шагах от прохода в следующую стадию турнира.

Календарь Кубка Гагарина—2020

17:00 (мск). «Металлург» — «Барыс» (1-1 в серии);

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 3-й матч
05 марта 2020, четверг. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Барыс
Нур-Султан

17:00. «Салават Юлаев» — «Авангард» (1-1);

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 3-й матч
05 марта 2020, четверг. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Авангард
Омск

19:00. «Локомотив» — «Йокерит» (0-2);

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 3-й матч
05 марта 2020, четверг. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Йокерит
Хельсинки

19:30. «Витязь» — СКА (0-2).

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 3-й матч
05 марта 2020, четверг. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
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Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. В финале минувшего плей-офф команда Игоря Никитина переиграла «Авангард» (4-0).

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