Расписание и онлайн-трансляции матчей Кубка Гагарина—2020 на 5 марта

Сегодня, 5 марта, в плей-офф Континентальной хоккейной лиги будет сыграно четыре матча. Восемь клубов проведут свои третьи встречи в плей-офф. В четвертьфинальных сериях Кубка Гагарина на Востоке после двух матчей счёт равный (1-1). В свою очередь на Западе «Йокерит» и СКА находятся в двух шагах от прохода в следующую стадию турнира.

Календарь Кубка Гагарина—2020

17:00 (мск). «Металлург» — «Барыс» (1-1 в серии);

17:00. «Салават Юлаев» — «Авангард» (1-1);

19:00. «Локомотив» — «Йокерит» (0-2);

19:30. «Витязь» — СКА (0-2).

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. В финале минувшего плей-офф команда Игоря Никитина переиграла «Авангард» (4-0).

Статистика лучших снайперов и бомбардиров плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/2020.