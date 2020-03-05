«Витязь» — СКА: хозяева заменили Сапрыкина уже на 10-й минуте после двух голов

Подольский «Витязь» провёл замену вратаря уже на 10-й минуте домашней встречи с петербургским СКА. После двух пропущенных шайб тренеры отправили на лавку голкипера Игоря Сапрыкина, вместо которого на площадку вышел Илья Ежов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.



Составы команд



СКА:



Хелльберг (Самонов);

Белов — Бенгтссон, Ткачёв — Аалтонен — Барабанов;

Токранов — Ожиганов, Плотников — Кеммпайнен — Кетов;

Хафизуллин — Галенюк, Кузьменко — Коскиранта — Бурдасов;

Дыбленко, Марченко — Морозов — Подколзин.



«Витязь»:



Сапрыкин (Ежов);

Ержабек — Пыленков, Макеев — Бывальцев — Няттинен;

Лаюнен — Воронков, Гребенщиков — Моисеев — Хауден;

Шинкевич — Головков, Ларичев — Чернов — Артюхин;

Катичев, Кулагин — Квартальнов — Гончаров. Колтыгин.