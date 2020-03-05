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«Локомотив» проиграл «Йокериту» три матча подряд с разницей шайб 1-14

«Локомотив» проиграл «Йокериту» три матча подряд с разницей шайб 1-14
Хоккей / КХЛ 0

Ярославский «Локомотив» на домашней площадке проиграл финскому «Йокериту» со счётом 0:3 в третьем матче серии плей-офф первого раунда Кубка Гагарина. «Железнодорожники» уступают в серии со счётом 0-3, следующий матч противостояния также пройдёт в Ярославле.

«Локомотив» за три матча забросил только одну шайбу в ворота «Йокерита», пропустив 14 голов.

Подопечные Лаури Марьямяки сегодня сумели быстро открыть счёт, уже на 59-й секунде заброшенной шайбой отметился защитник Виктор Лёв. Оставшаяся часть первого периода и следующие 20 минут прошли без голов, несмотря на большое количество бросков в створ с обеих сторон. На 45-й минуте «Йокерит» упрочил преимущество, гол в актив записал нападающий Саку Мяэналанен. Немногим позже удачный бросок сделал форвард «джокеров» Никлас Енсен, установив окончательный счёт.

«Локомотив» потерпел третье поражение от «Йокерита» и находится на грани вылета
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