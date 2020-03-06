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Овечкин оформил дубль в матче с «Рейнджерс» и перевёл игру в овертайм

Овечкин оформил дубль в матче с «Рейнджерс» и перевёл игру в овертайм
Хоккей / НХЛ 0

В Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Вашингтон Кэпиталз». На момент написания новости завершился третий период, счёт 5:5.

Пятую шайбу за «Вашингтон» забросил российский нападающий Александр Овечкин, который сравнял счёт на последней минуте матча и перевёл игру в овертайм. Россиянин забросил вторую шайбу в этом матче.

Видео гола Овечкина можно посмотреть в «Яндек.Эфире».

Овечкин забил 47-й гол в нынешнем сезоне НХЛ. Теперь на его счету 65 (47+18) очков, которые он набрал в 66 играх.

Всего за карьеру в Национальной хоккейной лиге Овечкин провёл 1150 матчей, в которых забил 705 голов и сделал 571 результативную передачу.

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