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Драйзайтль первым в сезоне НХЛ набрал 110 очков, Панарин догнал Пастрняка

Драйзайтль первым в сезоне НХЛ набрал 110 очков, Панарин догнал Пастрняка
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» обыграл «Эдмонтон Ойлерз». Матч завершился со счётом 4:3 в пользу «ястребов».

В составе «нефтяников» двумя результативными передачами отметился нападающий Леон Драйзайтль. Благодаря этому он первым в сезоне НХЛ набрал 110 очков. Леон лидирует в гонке бомбардиров сезона с 43 заброшенными шайбами и 67 результативными передачами в 68 матчах.

Второе место в гонке бомбардиров занимает капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид (95 очко в 62 матчах). Третье место после сегодняшнего игрового дня делят нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк и догнавший его форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин (по 93 очка). При этом Артемий сыграл на два матча меньше Пастрняка (66 против 68).

Драйзайтль оформил покер впервые за карьеру в НХЛ, обновив личный рекорд по очкам за сезон
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