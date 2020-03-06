Драйзайтль первым в сезоне НХЛ набрал 110 очков, Панарин догнал Пастрняка

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» обыграл «Эдмонтон Ойлерз». Матч завершился со счётом 4:3 в пользу «ястребов».

В составе «нефтяников» двумя результативными передачами отметился нападающий Леон Драйзайтль. Благодаря этому он первым в сезоне НХЛ набрал 110 очков. Леон лидирует в гонке бомбардиров сезона с 43 заброшенными шайбами и 67 результативными передачами в 68 матчах.

Второе место в гонке бомбардиров занимает капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид (95 очко в 62 матчах). Третье место после сегодняшнего игрового дня делят нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк и догнавший его форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин (по 93 очка). При этом Артемий сыграл на два матча меньше Пастрняка (66 против 68).